「聰明錢們」齊快跑 減碼黃金多單量創5個月最大

CFTC 交易數據顯示，截至 10 月 1 日當周，Comex 黃金期貨淨多倉部位來到 19 萬 0811 口 ，較前一周下跌 17%；同一期間，黃金價格下跌超過 3%，跌破 1500 美元，創下兩個月來的新低，在黃金市場的不確定性升高下，對沖基金正以五個月來最快的速度撤出多單部位。

上周對沖經理等「聰明錢們」，將 Comex 黃金期貨的投機性多單部位大砍 45518 口至 219990 口，空單部位則增加 1542 口至 29179 口。

CFTC 黃金期貨持倉量變化 圖片：Countingpips

Walsh Trading 商業對沖業務主管 Sean Lusk 表示，黃金期貨清洗多倉的籌碼後，同時也清除了部分市場「泡沫」，因為黃金市場的多頭太多了，在消息面缺乏真正推動金價上漲的利多下，將會有更多的交易者離開市場。

但也有分析師認為，市場的不確定性已使缺乏信心的投資人離場，籌碼清洗後，金價將更有望穩步攻堅。

黃金市場在上周賣壓出現過後，金價重返 1500 美元，Ole Hansen 指出，金融市場的普遍不確定性將繼續支撐金價，而且就籌碼面來看，對沖基金雖然減碼黃金的多頭部位，但空頭部位卻未明顯增加，意味著投資人拋售意願不高

除了黃金，投資者也減少了對白銀的看漲押注，但減碼幅度不如黃金。

數據顯示，截至 10 月 1 日當周，Comex 白銀期貨的投機性多頭部位減少 3553 口至 73193 口；空頭部位增加 1178 口 至 28990 口；白銀淨多單較前一周下跌 9%。