貿易戰期間中國人行狂買黃金 今年累計儲備增加近100噸

據《彭博》報導，自從去年 12 月恢復購買黃金以來，中國已增加了 100 噸黃金儲備，築固其作為主要官方儲備國之一的地位。

根據中國人民銀行網站上的數據，人行在 9 月份的黃金持有量，由 8 月的 6245 萬盎司增加到 9264 萬盎司。以噸位計算，當月流入量為 5.9 噸，今年 1-9 月，累計增持黃金數量約 99.8 噸。

中國黃金增持情況 (圖表取自彭博)

9 月初，由於全球增長放緩，貿易戰和降息刺激了投資需求，金價飆升至 6 年以來的新高。在這段期間，全球央行也是今年的主要買家，特別是新興市場。

渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 貴金屬分析師 Suki Cooper 認為，隨著貿易保護主義政策和地緣政治擔憂加劇需求，全球央行預計還會繼續購買黃金。

不過中國央行數據的準確性，市場通常抱持疑慮。在 2015 年中，央行宣布增加 5330 萬盎司，約 57% 的增持，當時是 6 年來首度更新數據。不過，最近則穩定增持，已連續 10 個月公布增加購買。

現貨黃金價格週一上漲 0.4%，至每盎司 1511.31 美元，在亞洲早盤交易中報 1507.58 美元。儘管價格在 9 月份下降了 3.2%，但今年仍上漲了近 18%。

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