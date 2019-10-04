市場感知衰退風險啟動 三大因素推升金價年底上看1600美元

金價本周再度突破 1500 美元，高盛 (Goldman Sachs) 表示，投資人認為經濟衰退的風險正在上升，防禦型資產配置的比重升高，年底前上看金價來到 1600 美元。

金價本周重回 1500 美元之上。(來源：Investing.com)

高盛分析師 Mikhail Sprogis 表示，對於黃金市場而言，重要的並非實際存在什麼樣風險，而是投資人所能感知到的風險是什麼。而目前市場對於經濟衰退的憂慮將隨著就業率和經濟成長放緩而加劇，建議投資人採取更具防禦性的資產配置。

高盛認為目前美國的風險仍然溫和，明年應不致出現衰退。金價有望在年底前上漲到 1600 美元，然後在此震盪整理後，再穩步上攻。

金價長期走勢取決於全球經濟成長的趨勢，而美國經濟數據成長愈放緩，陷入衰退的可能性就愈大，但目前情況還沒有那麼糟糕。高盛預期 2021 年以前，金價可能持穩在 1600 美元，但若經濟情況變得更糟，黃金將有更大的上漲空間。

高盛並認為，金價年底前將漲到每盎司 1600 美元，主要受到三大因素的推動，分別是：黃金 ETF 買氣升高、央行購買黃金以及美元趨於疲軟。

Sprogis 表示，黃金 ETF 將流入更多資金，目前發達經濟體的成長放緩，有利於防禦型投資組合比重提高。

同時各國央行今年對黃金的購買需求仍然強勁，預估將從去年的 650 噸增加至 750 噸。由於和美國存在某些政治局勢緊張，俄羅斯、土耳其、中國等國家購買黃金的動作今年更加積極；而波蘭在和歐盟關係緊張的情勢下，今年以來已購買了 100 噸黃金。

此外，高盛認為，全球經濟成長將反彈，預期美元兌各主要貨幣將走弱，而新興市場是黃金的主要買家，在美元走軟下，將有助於提高購買黃金的能力，金價將具有支撐力道。