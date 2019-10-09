貴金屬盤後－美祭中黑名單 貿協會談不樂觀 金價回漲 結束三日跌勢 

黃金週二 (8 日) 攀升，結束了連三日跌勢，正值美中副部長級會談逼近之時， 白宮卻重手將中國重要科技企業列入黑名單，市場認為這並不利於雙方的貿易談判，刺激避險買盤需求。

美國商務部此前於週一 (7 日) 將素有「中國天網」的監視巨頭海康威視等中國企業列入貿易黑名單，美中副部長級會談即將於週四 (10 日) 登場，美國商務部卻於週一突發公告，將中國公家機關和企業，總計 28 家中國實體列入貿易黑名單。

12 月交割的黃金上漲 6.55 美元，或 0.44%，金價以每盎司 1510.95 美元作收，週一期貨黃金下跌了 0.6%。不過收盤時金價受美元走強回收部分漲幅，ICE 美元指數升了 0.2%，至 99.171 美元。

黃金日線走勢 (圖片: investing)

12 月交割的白銀上漲 24 美分，或 1.34%，收於每盎司 17.7 美元，此前一交易日白銀價格下跌了 0.5%。

中國國務院副總理劉鶴將於 10 月 10 日至 11 日率團走訪白宮，值得投資人注意的是，若本週美中貿易協商破局，那麼按照既定的加稅時間表，美方將於 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行的 25% 上調至 30%。市場對於雙方對取得圓滿談判，寄予厚望，有消息稱中國官員希望解決相關國家補貼問題。

未來展望

由於美國商務部將中國重要科技企業列入黑名單，對此加拿大皇家銀行財富管理公司總經理 George Gero 說：「即將進行的美中高層談判現在顯得更加不穩定，投資擔憂市場再度波動，擁有黃金是絕佳避險天堂」

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 認為，金價回落的原因是「短期交易波動」，投資人逢低買入黃金獲利而致。

FXTM 的高級研究分析師 Lukman Otunuga 在每日研究報告中寫道：「本週金價將嚴重受到中美之間高層貿易談判影響」

分析師補充說道：「中美談判結果友好，可能會使黃金價格跌至 1485 美元。另外，如果談判令市場失望，加劇投資人避險情緒，則應該給黃金多頭足夠的信心，以挑戰 1515 美元和 1525 美元」

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金上漲 6.4 美元，或 0.72%，至每盎司 894.7 美元；12 月鈀金上漲 3.5 美元，或 0.21%，報每盎司 1649.8 美元。