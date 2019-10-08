貴金屬盤後－市場關注美中副部長級會談 Fed降息預期降 金價走跌

距離美國聯準會 (Fed) 降息仍有三週時間，然而市場擔憂聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 十月不再降息，避險情續低迷，黃金週一 (7 日) 走低，跌破 1500 美元。Fed 主席鮑爾表示，央行在評估貨幣政策能否實現 2% 通膨的目標。

根據 Investing.com 的聯準會利率監測工具，本月 28 至 29 日的 FOMC 會議上，將基準利率再下調 1 碼的機率從上週五 (4 日) 的 78% 下滑至 72.7%。芝商所最新的聯邦基金利率期貨價格暗示，目前市場預期 Fed 於十月再次降息一碼之機率達 74.3%。市場對降息沒信心，避險買盤勢微，不利黃金上行。

芝商所 FedWatch 工具 (圖片: CME)

12 月交割的黃金下跌 14.05 美元，或 0.93%，金價以每盎司 1498.85 美元作收。 FactSet 數據顯示，金價自上週五最高價格小幅下跌，但每週上漲 0.4%。

總體而言，黃金的表現「好壞參半」，在過去五個交易日中的四個交易日中收盤走高，黃金期貨收盤連續出現跌勢，9 月份下跌了 2.2%，甚至跌破關鍵 1500 美元水平。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的白銀下跌 8 美分，或 0.43%，收於每盎司 17.6 美元，此前一週白銀價格下跌了近 0.2% 以上，但在本季度上漲 10% 以上。

另外，上週美國公布了一系列 9 月疲軟的經濟數據，包括 ISM 製造業 PMI 創下十年新低、非製造業 PMI 創三年新低、非農就業低於預期僅 13.6 萬人等，顯示出經濟停滯的隱憂，故市場關注週一 (7 日) Fed 主席鮑爾發表談話，觀察鮑爾是否進一步釋出十月降息之可能。

上週聯準會波士頓分行主席 Eric Rosengren 表示，今年下半年美國經濟年增長率約降至 1.7% 左右。今年到目前為止，聯準會已經分別在 7 月和 9 月進行兩次降息，以試圖保持美國經濟十年來創紀錄的增長。

未來展望

TD 證券的分析師認為，目前市場觀望美中貿協發展，中美未能達成共識前，金價仍努力回復漲勢中。

美中副部長級會談預計將於 10 月 10 日至 11 日恢復貿協談判，Long Leaf Trading Group 的高級分析師 James Hatzigiannis 說道：「有消息顯示北京當局可能會祭出比川普預期要低的貿易解決方案。」他補充說道：「回顧過去六年，這時黃金通常會上漲」

Oanda 的高級市場分析師在每日研究報告中寫道：「美中貿易緊張局勢尚未緩解，應該有助於使黃金上漲。」

美國聯準會鴿派的明尼亞波里分行行長 Neel Kashkari 認為，央行應該訂立貨幣寬鬆政策來支撐經濟，但目前尚不清楚降息的次數。

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金下跌 3.9 美元，或 0.44%，至每盎司 883.1 美元；12 月鈀金下滑 5.6 美元，或 0.34%，報每盎司 1638.1 美元。