〈分析〉新「視」界時代 手機鏡頭邁高解析、三鏡頭升級潮

從 2000 年夏普首先開始在手機上搭載鏡頭，開啟了「行動光學」市場之後，直到現在，手機鏡頭已經歷五波的升級潮。

當中包含 iPhone 4 出現前置鏡頭、鏡頭體積大幅縮減，以及鏡頭數量朝向第二顆、第三顆發展，如今更有 3D 模組等功能正加速導入，此外，未來手機鏡頭也將強化在 AR 領域的功能，並自動駕駛、工業等領域尋求新的突破。

光學鏡頭是光學成像系統中必備的零組件，是左右影像品質的關鍵因素。而鏡頭一般主要由鏡片、墊圈和鏡筒組成。而鏡頭主要分為塑膠鏡頭、玻璃鏡頭和玻璃塑膠混合鏡頭三大類。

(資料來源: 舜宇光學)6P 手機鏡頭結構

一般情況下，若其他參數相同，鏡片的數量越多鏡頭的成像品質就越高。塑膠鏡頭與玻璃鏡頭在材料、透光率、鑄造工藝等方面都存在著較大差異，適用的範圍也不盡相同。

隨著消費者對拍照、錄影的品質需求提升，鏡頭模組的進化是智慧手機發展的必經之路。

據 Statista 的預測，2018 年三鏡頭滲透率只有 1.6%，但到 2020 年其滲透率將躍升至 24.5%。

此外，IDC 也預測 2018 年和 2019 年 Android 陣營三鏡頭的滲透率分別為 1.2% 和 9%，蘋果方面則是 0.0% 和 15%。

(資料來源: Statista)

鏡頭產業鏈

手機鏡頭相對應的產業鏈包含影像感測、模組封裝、鏡頭、馬達、濾光片等。由於產業技術壁壘和集中度高，產業鏈的龍頭多為日本、韓國、台灣所壟斷，而中國廠主要集中在紅外濾光片和鏡頭模組封裝上，包括舜宇光學、歐菲科技、水晶光電、立訊精密、丘鈦科技等。

(資料來源: 電子發燒友)

在影像感測上，目前市場仍以 Sony 一家獨大，市占率高達 42%，三星則位居第二，市占率達 18%，豪威排第三，比重為 12%，而隨著手機、汽車、工業等下游應用領域對影像感測需求不斷增加，市場空間有機會進一步擴大。

以 Yole Development 提供的數據顯示，2016 年影像感測器市場規模達到 115 億美元，2022 年將成長至 210 億美元，年複合成長率約 10.5%。出貨量方面，2017 年全球出貨量逾 40 億顆，預計 2021 年全球出貨量將達 70 億顆。

鏡頭市場方面，台灣的大立光 (3008-TW) 占有絕對主導優勢，光 iPhone 供應量就超過 50% 的比重，至於在中國廠方面，舜宇光學鏡頭的市占率緊追在大立光之後。