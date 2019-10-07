Galaxy S11明年可能舉辦獨立發布會 將搭載三鏡頭模組

Galaxy Note 10 和 Note 10+ 距離發布日期已有兩個月的時間，而近期，市場上大多數都將注意力轉移到了三星的 Galaxy S11 系列上，然而目前可以確定的是，Galaxy S11 可能不會在 2020 年的世界通訊大會 (MWC) 上發布，可能將擇期舉辦獨立發表會。

三星以往皆會於二月在 MWC 上發布最新旗艦機，包括 Galaxy S2、Galaxy S5、Galaxy S6、Galaxy S7 及 Galaxy S9 等，但是 Galaxy S11 可能將是個例外。

據科技網站《Phone Arena》報導，雖然 Galaxy S11 可能不會在明年的 MWC 亮相，但不排除三星於 2020 年獨立舉行 Galaxy S11 發布會的可能。

Galaxy S11 細節預測

《Phone Arena》指出，三星目前正在開發四款 Galaxy S11 機型。其中三款型號將支援 5G 網路，預計為 Galaxy S11、Galaxy S11+ 及 Galaxy S11e。

而第四個型號則可能支援 4G LTE 網路，會被定義為較為便宜且低階的 Galaxy S11e 版本。

所有 Galaxy S11 機型都將搭載高通的下一代 Snapdragon 865 和三星尚未發布的 Exynos 9830 晶片，同時 Galaxy S11 標配將配備 8/128GB ，高級型號則可提高到 12/256GB 內存。

預計在外觀上將有明顯的改進，包括更薄的邊框以及顯示器上更小的孔洞，後置鏡頭預計將配置四個傳感器。

而在相機部分，後置鏡頭 Galaxy S11e 將搭載三個傳感器，而 Galaxy S11 和 Galaxy S11+ 上將搭載四傳感器。

Galaxy S11 系列將配備一個 108 兆像素的主鏡頭，並包含一個超廣角鏡頭以及一個升級並結合 5 倍變焦拍攝的潛望鏡式鏡頭。

Galaxy S11 流出圖 圖片來源：Phone Arena

Galaxy S11 和 Galaxy S11+ 上可能會設置一種小型光譜儀。在應用上，例如使用者可以將手機對準某個水果，並可立即獲得該水果營養價值，或者掃描自己的皮膚中的水分和脂肪構造。

Galaxy S11 的其他功能應包括即裝即用的 Android 10 和 One UI 2.1，除無線充電和反向無線充電外還另外支援 45W 快速充電。

另外預期在照相功能上也將有大幅度的提升 。