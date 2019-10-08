供給過剩+中國競爭 南韓面板業轉身豪賭OLED

由於供給過剩，以及中國低價液晶面板商的競爭，南韓面板業的整體環境正在惡化，其中，LG Display (LGD) 預計今年的營運虧損將達 1 兆韓元 (8.37 億美元)，而三星 Display 也需面臨許多不確定性。

另外，隨著日本自 7 月開始針對氟化氫的出口限制，南韓面板製造商在獲取關鍵原料上也面臨困難。

三星 Display 總裁兼韓國面板業協會 (KDIA) 主席 Lee Dong-hoon 於近期在首爾舉行的第十屆面板產業日上表示，韓國面板產業迫切需要新技術來突破困境。

Lee Dong-hoon 指出：「由於智慧型手機和電視市場放緩，導致市場的面板需求同步走弱，再加上中國企業在面板的產線投資上比以往更加積極，更使得面板供給過剩威脅著南韓面板業。」

Lee Dong-hoon 說道：「我們需要開發前所未有的創新技術，為韓國面板產業開闢新的未來。」

Lee Dong-hoon 補充 ：「隨著各國之間貿易衝突的多樣化，全球貿易環境正在惡化，且由於日本的半導體原料出口限制，也使得面板市場的不確定性增加。」

從今年下半年開始，預計韓國企業將面臨全球供應過剩的問題，LG Display 已於 10 月 4 日提出了重組計劃，透過合併重疊的部門以簡化組織結構，並將團隊的管理階層人數減少 25%。

近期，LG Display 首席執行長 Hang Sang-beom 已因為虧損加劇而下台，預計在新任 CEO 的領導下，LG Display 的裁員腳步將進一步加速。

市場預計，LG Display 將透過自願退休計劃解僱超過 5000 名員工和管理階層，共佔員工總數的六分之一。

同時，LG Display 也正尋求透過投資 OLED 翻身，該公司是全球最大的 OLED 面板供應商，進入 OLED 業務的技術門檻比 LCD 面板高出許多，且良率控管困難。

此外，三星 Display 也將在 10 月 10 日宣布 13.20 兆韓元 (110.6 億美元) 的投資計畫，另外興建具 OLED 顯示器生產線的工廠。

三星 Display 在使用於智慧型手機的中小型 OLED 面板上擁有 90% 以上的市佔率，然而，由於智慧型手機市場成長放緩和中國在 OLED 領域的大量投資，OLED 市場未來仍面臨著不確定性。

南韓面板業內人士在第十屆面板產業日的會議上透露：「由於中國企業得到了政府的支持，因此面板產業競爭已變得越來越激烈，透過 OLED 市場創造的規模經濟確保價格競爭力，對提高產業獲利至關重要。」