知名GE分析師：凍結退休金是降低負債必要的削減措施第一步

摩根大通 (J.P. Morgan) 分析師 Stephen Tusa 週一 (7 日) 表示，通用電氣 (General Electric) (GE-US) 宣布將凍結約 2 萬名美國員工的退休金計劃，這是該公司「解放資產負債表步驟」中的一部分。

儘管凍結退休金有助於削減部分債務，但分析師預計 GE 將採取一步措施，因為這家企業集團試圖降低其債務與股權價值比率。

Tusa 說：「要真正地讓資產負債表『正常化』，最終將會出現更多裁員共識和削減額外資源的需求。」

GE 股價收盤持平於 8.56 美元。摩根大通對 GE 股票的評級為「減碼」，目標價為 5 美元。

在投行中最看空 GE 股票的分析師 Tusa 最近幾年頗受關注。他發出預警，指 GE 的股票價值遠遠低於其他人的預期。

GE 強調，它在過去一個月中公佈了 90 億至 110 億美元的淨債務減少額。但是 Tusa 關注的是，凍結退休金在 GE 實現其長期目標上的助益有多大，即到 2020 年底，債務不到其 EBITDA (息稅折舊攤銷前收益) 的 2.5 倍。

Tusa 說：「值得注意的是，今天凍結退休金的舉動和 40-50 億美元的現金助益僅抵消了 2018 年底以來新增的 70 億美元負債，因此與 2018 年底時相比，它實際上並沒有任何進展。」

Tusa 指出：「我們了解其槓桿率超出公司的控制範圍，但這就是重點，這是個未知的風險，我們認為這是投資並經營一家擁有將近 100 萬名員工企業的關鍵考慮因素。」

他還表示，投資人應注意 GE 如何計算與退休凍結相關的任何稅收優惠。

Tusa 說，「去年，他們從自由現金流中調整撥付了總退休金，並獲得 10 億美元的稅收優惠，而從可信度角度來看出發，今年兩者的調整都將會更進一步，以有別於過去的。但若沒有，我們會懷疑是否出現任何變化。」

最後，他指出，凍結退休金對 GE 營收的影響將取決於「退休金繳款的調整是基於稅收總額還是淨稅額」。他指出，當 GE 去年削減 60 億美元的債務時，該公司「剝離了所有 60 億美元，但獲得 10 億美元以上的稅收優惠，儘管所有數字都不含稅。」

Tusa 補充說：「我們正在等待該公司提供有關此舉對操作退休金的服務成本影響的展望，這將透過財報得知。」