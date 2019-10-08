美股盤後 —  白宮宣布美中高層級談判週四登場 四大指數震盪走低

週一 (7 日) 白宮正式宣布，美中高層級貿易談判於週四登場，將聚焦六大討論議題，華爾街持續觀注談判進度，四大指數震盪走低，道瓊收跌近百點。

週一貿易多空消息不斷，川普政府希望達成一項全面性的協議，然而，中國方面期望縮小談判內容，達成簡化版的部分協議。

同時，白宮經濟庫德洛澄清，陸企從美下市不在談判範圍內，FOX 報導，中國商務部已準備好與美方達成協議，美股盤中一度短暫走高。

週一 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 13.22 點，或 0.45%，收 2938.79 點。

那斯達克指數下跌 26.18 點，或 0.33%，收 7956.29 點。

美股道瓊指數下跌 95.70 點，或 0.36%，收 26478.02 點。

費城半導體指數下跌 11.22 點，或 0.71%，收 1563.17 點。

標普 11 大板塊僅通訊服務板塊上揚，能源、必需消費品與工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股方面，蘋果 (AAPL-US) 一度創下 52 週新高，隨後壓回收漲 0.022%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.61%；臉書 (FB-US) 下滑 0.43%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.40%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.22%。

半導體類表現不佳，安森美 (ON-US) 下跌 2.93%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.90%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.71%；美光 (MU-US) 下跌 0.88%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.48%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.12%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.47%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。

10 年期美債殖利率落在 1.565%，金融股隨之走低，富國銀行 (WFC-US) 下滑 0.81%；美國銀行 (BAC-US) 下滑 0.21%；摩根史丹利 (MS-US) 下滑 0.25%；高盛 (GS-US) 下滑 0.20%。

美國準備從敘利亞撤軍的消息，引起油價下滑，能源股應聲下滑，石油勘探與生產公司 Apache (APA-US) 與 Devon Energy (DVN-US) 跌逾 3%。

焦點個股

Evercore ISI 將 Nvidia (NVDA-US) 目標價從每股 185 美元上調至 225 美元，表明該股隱含超過 25% 上漲空間，激勵其股價上揚 1.30% 至每股 184.33 美元，創 9 月 12 日以來的高點。

特斯拉 (TSLA-US) 週一股價回春，成為標普 500 成份股中榜首，其漲幅高達 2.7%

華爾街分析

週四 (10 日) 即將登場的美中高層級貿易談判引發全球密切關注，因為除了聯準會 8 月會議紀要之外，本週幾乎沒有重要的經濟報告。

美中雙方將聚焦美國自去年就提出要求的六大關鍵議題，包括強制技術轉讓、智慧財產權、服務、非關稅壁壘、農業以及執法機制。

TD Ameritrade 交易員策略經理 Shawn Cruz 表示：「市場正試圖對貿易談判的結果產生一些預期，並找出他們希望在哪裡以及如何定價。」

下週財報季即將開跑， Cherry Lane Investments 的合夥人 Rick Meckler 表示：「投資者正試圖在看似疲弱的經濟與低利率之間找到平衡，並觀察本週美中談判可能會帶來哪些變化。」