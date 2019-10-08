調研機構：未來5年是5G手機的黃金期

5G 設備在經歷 2019 年的疲軟之後，將在 2020 年起飛，根據 Device Technologies 的一份報告顯示，五年內 ，5G 手機將佔所有手機將近一半的比例。

韓國目前正在逐步前進，而中國早已成為全球的領導者

Device Technologies 分析師 Ken Hyers 表示：「藉由釋出低成本 5G 智慧型手機，中國成為 5G 領導者的態勢已逐漸明顯。」

Device Technologies 副總監 Ville-Petteri Ukonaho 估計，起初將以高端設備為主，但到了 2020 年底，將會有更多中端設備上市，尤其是在中國。

根據 Device Technologies 估計，2019 年售出的手機中只有不到 1% 是 5G 設備，然而到了 2020 年，此比例將成長至近 10%。

未來五年全球手機銷售比例趨勢圖 (圖片: Device Technologies)

Ken Hyers 表示：「價格是初期消費者的主要考量。」

在網路設施上為完全普及的情況下，消費者並不會打算在設備上花費大量的金錢，因此營運商必須大幅擴展 5G 可用性。

目前的 5G 智慧型手機領導者是三星。 Ukonaho 指出：「由於韓國的銷售佳績，以及在美國等地 5G 市場的市占率逐漸擴大，讓三星成功在 5G 方面取得領先地位。」

除此之外，Ken Hyers 也說道：「LG、華為、OPPO、Vivo 和小米也是 5G 手機市場的第一批領跑者，而 2020 年預期將是 5G 手機銷售起飛的轉捩點。」

包括蘋果 (AAPL-US) 在內的智慧型手機供應商都在開發 5G 手機，並預計在 2020 年推出更多設備。

估計從 2020 年開始，中國、美國、亞洲及西歐等發達國家的 5G 智慧型手機銷售將突飛猛進。

「儘管 2019 年有個稍嫌疲弱的開始，然而一旦價格下降，加上 5G 網路擴展的迅速成長，估計到 2025 年，5G 手機的銷售額將超過 10 億。」Ukonaho 說道。