遭小摩降評砍價 技術分析師：GE後頭跌勢恐怕還長 

摩根大通分析師 Steve Tusa 週一把奇異 (GE-US) 的股票評級，從「中性」下調至「減持」，並將其 12 個月的目標價自 6 美元調降至 5 美元。

GE 週一跌逾 5%，收 9.49 美元，為連續第四個交易日收低，也是自去年 12 月以來最漫長的跌勢。

Oppenheimer 技術分析部門主管 Ari Wald 週一表示，技術圖已經傳達很明確的賣出訊號，「我們已經看跌這檔股票好一陣子，現在我們仍看跌，而且建議出售。」

他指出一個技術指標推測 GE 有更多下行空間。

「週一的跌勢值得注意的是，看跌的波動斜率已經低於該股 200 日 MA，這顯示近期走勢已吻合長期疲弱，我們認為這是 GE 又恢復長期下行趨勢。」

但撇開週一收低不談，GE 今年表現仍優於市場，自去年 12 月 11 日觸底以來已經上漲 47%，漲幅幾乎是整個廣泛市場的 2 倍。

Chantico Global 執行長 Gina Sanchez 週一表示，「最近的反彈走勢是當一檔股票價格下跌 67% 且交易價格幾乎是期權價格時會發生的事情。」

雖然 GE 已經離開低點，但是距離去年 5 月登上的 52 週高點相比，仍是低了約莫 37%。

Sanchez 補充，GE 的轉型計畫要花費數年才能見效，這漫長的時間恐怕很考驗投資者的耐心。 GE 執行長 Larry Culp 預期，到 2020 年或 2021 年，公司的表現才會有明顯改善。

Sanchez 指出，這段期間很漫長，「而且屆時我們可能會面臨經濟放緩，這不是轉虧為盈的好時機，我認為這會壓抑 GE 股價，使其無法反彈到高於期權價格的水準。」

然而，《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 有截然不同的看法。

他週一指出，遭摩根大通降評對 GE 來說是好事，因為 GE 執行長 Larry Culp 可以審酌摩根大通的分析，作為修復這家掙扎求生的企業之路線圖。

Cramer 過去一直批評 GE，但近來對 Culp 抱持心的希望，認為他擁有扭轉該公司乾坤的能力。2017 年 11 月，當時 GE 股價首次跌破 20 美元，Cramer 表示該公司有一堆做錯的事情，而且這是他職涯中「最大投資錯誤」。

如今 Cramer 表示他將會「買進 Culp」，強調他對該執行長的領導信念。