〈金管會報告搶先看〉純網銀「三選二」變全數通過內幕 顧立雄將說分明

金管會開放純網銀，家數原本「三選二」，最後放榜時，將來銀行、樂天國際商銀、LINE Bank 三家純網銀全數通過，引發立委關切，財委會於本周三 (10/9) 要求金管會主委顧立雄要說分明。

對此，顧立雄書面報告中指出，金管會表示，於 (2018) 年 4 月間發布開放設立純網銀政策時，考量國內銀行業有部分銀行因業務轉型或併購而消滅，本國銀行總體家數已由 2016 年底 39 家，微幅減少至 37 家，因為少了兩家，依當時國內金融市場情形，因此認為純網銀開放新設家數以 2 家純網銀為適當。

不過，發布開放純網銀政策後，因澳盛 (臺灣) 商業銀行今年 4 月 8 日由母公司澳商澳盛銀行集團合併吸收完成交割，本國銀行總體家數再減少 1 家，等於相較於 2016 年底，共減少 3 家。

在審查純網銀時，經審查會實際審查評選結果，基於 3 家申請人所提的營運模式不同，有以電商為客群基礎，有以電信用戶為客群基礎，亦有以社群媒體客群為基礎者，目標客戶有差異。3 家均有助於提升客戶使用金融服務的便利性，及滿足消費需求，可以促進普惠金融，並鼓勵金融創新及推動金融科技普及。

加上參考近期香港已陸續核發 8 家純網銀執照，新加坡宣布將開放 5 張執照，韓國除現有 2 家純網銀外，今年亦再開放申請設立，顯示純網銀的家數界線並非絕對。依日本及韓國經驗，純網銀市占率仍低，對實體銀行與市場競爭的影響尚屬有限，故審查會建議可考量許可通過 3 家籌備處設立純網銀。

金管會也評估許可 3 家純網銀設立，相當於既有模式銀行替換為新營運模式銀行，銀行總家數等於回到與 2016 年底的 39 家，因此決議通過 3 家純網銀都予以設立，期許該 3 家純網銀設立後，透過新營運模式及新科技使用，帶動市場創新及相關產業發展，發揮鯰魚效應，並落實普惠金融。

此外，對於有立委認為，從原本的只開放 2 家，到最後全數核准，恐對於有意願申請的其他業者不公平。

對此，顧立雄於報告中表示，自該會宣布開放設立純網銀以來，除本次核准的 3 家純網銀外，並未接獲其他符合申請設立條件的潛在申請人向金管會探詢或表達可能申設的意願，因此應無所謂影響公平競爭，或影響原本有申請意願業者權益的狀況。