不敵電視面板虧損擴大 面板廠9月起減產因應

全球面板逆風持續，根據集邦 TrendForce 旗下光電研究 (WitsView) 最新調查指出，由於電視面板價格已普遍低於現金成本，導致面板廠虧損持續擴大，包含韓國、台灣以及中國面板廠皆從 9 月開始調降稼動率，以改善供需並穩定價格。

集邦資深研究經理王靖怡表示，此波產能調整以韓國面板廠最積極，其中三星顯示 (SDC) 受品牌廠第 4 季電視面板購買需求急凍衝擊，9 月及 10 月大幅下調韓國 7 代線及 8.5 代線稼動率，投片量分別減少 5 成、3-4 成，樂金顯示 (LGD) 也將關閉 7.5 代線及 8.5 代線兩座廠部份產能，預計 8.5 代線至 2019 年底產能僅剩 4 分之 1，7.5 代線則傳出將在 10 月關閉 3 分之 1 產能。

台廠方面，王靖怡表示，友達 (2409-TW) 也從 9 月開始減少 8.5 代線及 6 代線投片，其中 8.5 代線主要受到 55 吋面板售價及需求不佳影響，預期第 4 季投片僅剩 50% 左右，6 代線則是減少 65 吋投片，預計第 4 季減少 20%。

王靖怡表示，中國面板廠同樣受到電視面板虧損衝擊，但產能調整幅度相對較低，華星光電針對 8.5 代線進行機台改造，因此從 9 月開始至年底，8.5 代線投片預估減少 2 成，京東方 (BOE) 合肥 10.5 線以及彩虹光電 8.6 代線至年底的投片也預計調降 2 成左右，廣州夏普 (Sharp)10.5 代線面板廠則因電視市況不佳，今年暫緩量產計劃。

以各區域大尺寸面板投入面積的狀況來看，王靖怡表示，受韓系面板廠今年關閉多條產線影響，加上中國面板廠新產能持續開出，也讓中國面板廠在大尺寸玻璃投入面積占比上升至 42.3%，成為投入面積最大的區域，預期明年更將逼近 50%。