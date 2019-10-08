〈長榮航787亮相〉最大款夢幻客機陸續到位 將投入布里斯本、溫哥華航線

長榮航 (2618-TW) 訂購的第 4 架波音 787-10 新機，在美東時間 7 日上午 9 時 (台北時間 7 日晚間 9 時) 在波音南卡羅萊納工廠舉行交機典禮，隨著這架新機交付，長榮航從本月起，旗下夢幻客機 787 服務網將可延伸到澳洲布里斯本，明年第一季，加拿大溫哥華航線也將開始使用 787。

長榮航規劃引進 24 架 787，去年 10 月起，已陸續交付 4 架 787-9 客機，今年開始導入最新一代、也是最大型的 787-10 客機，今年共交付 4 架，其餘 16 架預計至 2022 年交付完畢。

波音 787-10 機身長 68.3 公尺，配置 34 座皇璽桂冠艙與 308 個經濟艙座位，較 787-9 客機增加 8 座皇璽桂冠艙和 30 個經濟艙座位，可乘載 342 位旅客。

貨運方面，長榮航說明，以夢幻客機目前執飛的台北 - 日本航線為例，787-10 在客滿的情形下，可較 787-9 多載運約 1-2 公噸的鰻魚、龍蝦、水蜜桃等高檔食材或半導體等高科技電子產品。在旅遊淡季時，較大的機腹貨艙可增加空運運能，有助提升整體營運績效。

孫嘉明進一步指出，波音 787 是目前最先進的中長程廣體客機，大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，使用比例超過總重量的 50%，可大幅降低機身重量，同時較傳統鋁合金機身不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本；此外，採用 LED 照明取代螢光燈管，約可減少一半的耗電量，而配置奇異公司最新型的 GEnx 引擎，相較於前一代廣體客機，可減少 20% 的燃油消耗與溫室氣體排放。

長榮航也推出全新的客艙服務，邀請 BMW 集團旗下 Designworks 團隊設計全新皇璽桂冠艙，經濟艙座椅則由波音長期配合的 Teague 團隊設計。