三大法人買超22.33億元 外資續調節富邦VIX 4萬多張

台股今 (7) 日在蘋概、散熱族群領軍下，重回 10900 點關卡，終場收 10935.06 點，上漲 40.58 點，三大法人今日合計買超台股 22.33 億元，外資鎖定具題材個股，但續調節富邦 VIX 高達 40318 張，外資買超台股 25.51 億元，投信買超 6.7 億元，自營商則賣超台股 9.88 億元。

期貨部分，外資今日加碼多單 681 口，多單未平倉口數來到 55126 口，投信則加碼 687 口空單，空單未平倉口數來到 25257 口，自營商減碼 1174 口空單，空單未平倉口數達 3905 口。

觀察法人操作，外資近期鎖定具題材個股，如受惠 5G 帶動明年 MLCC 需求的國巨，反觀富邦 VIX 遭賣 40318 張，面板族群仍持續遭到外資調節，其中群創遭賣超 15635 張，彩晶也遭賣 2832 張。

外資今日買超前十名，國巨 5764 張、南亞科 5201 張、欣興 4878 張、致伸 4274 張，其他依序為大慶證、燿華、可成、華新科、長榮航、建準。

外資今日賣超前十名，富邦 VIX 遭賣 40318 張居冠，群創也遭賣超 15635 張，仁寶 6803 張，開發金 5831 張、新光金 5341 張，其他依序為彩晶、國泰金、台灣高鐵、義隆、華通。

投信前十大買超標的，華通 1836 張、可成 1433 張、同欣電 1294 張、正崴 1040 張，其他依序為旺宏、力致、新興、欣興、創意、世芯 - KY。

投信賣超前十大標的，南亞科 637 張，國喬、台燿 412 張，台虹、瑞昱 400 張，其他依序為聯詠、神盾、瀚宇博、裕民、健鼎。

法人表示，雙十長假將至，指數雖維持強勢，但短期內恐持續在 10950 點附近震盪整理，加上美中雙方即將進行貿易戰談判，貿易協議後續仍需觀察，預期大盤仍將維持量縮震盪整理格局，建議可先留意基本面佳的個股。