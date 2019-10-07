台股基金買氣熱每月平均扣款12億 挑選好基金靠兩招

台股今年以來在資金加持下，有近 2 成漲幅，連帶催出基金買氣，根據投信投顧公會資料，台股基金定期定額每月平均約 12 億元，約占國內投信發行基金每月定期定額比重逾 3 成，但挑選基金也有訣竅，可觀察基金持股成分與週轉率，才有機會賺取投資收益。

根據投信投顧統計，截至 8 月底台股基金定期定額扣款金額為 12.35 億元，相較國內投信發行所有基金定期定額扣款金額 32.36 億元，占比重達 38.16%，顯示台股基金人氣仍相對旺盛。

安聯投信分析，定期定額投資雖有助分散風險，但也要留意基金持股成分是否具備中長線投資契機，以及基金週轉率是否合理，以此檢視經理人換股是否過於頻繁。

至於該怎麼判斷基金持股是否適合投資？安聯投信建議，挑選基金時可透過兩大原則判斷，包括一、避免只看短期績效也要看中長期表現，二、選擇中長期強勢市場，當市場經濟展望正向時，即使遇到短期震盪，長線還是能回歸基本面成長。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，電子股的旺季效應仍在。由於重要台廠提高資本支出，反映出的是終端需求，包括伺服器、中國手機以及 iPhone 訂單的上修反映產業正向展望。

富蘭克林華美投信表示，台灣在美中貿易摩擦中不論是產業或資金方都有正面影響，除產業鏈受美國與中國企業依賴外，資金面則有台商回流資金支撐股市，加上台股的高殖利率，相對受國際資金青睞，但仍應關注經濟基本面發展。

施羅德投信也看好台股第 4 季表現，以資金面來說，外資買進、並做換股操作，資金大幅流入使得台股仍充滿動能，預期台股在第 4 季指數可能在萬一上下震盪，如果美中貿易談判有正面進展，加上 5G 題材發酵後，股市或有機會迎接突破性走勢。