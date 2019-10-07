群光三引擎發威 9月、Q3營收雙創新猷

群光 (2385-TW) 受惠鍵盤、影像及電源 3 大產品線銷售強勁，9 月營收 91.3 億元，月增 1%，年增 6.4%，連 2 個月創高，第 3 季營收 261.84 億元，季增 16.1%，年增 4.8%，同樣創歷史新高。

群光 9 月營收 91.33 億元，月增 1%，年增 6.39%；累積前 9 個月營收 679.14 億元，年增 6.43%；第 3 季營收 261.84 億元，季增 16.1%，年增 4.8%。

法人表示，群光受惠智慧家庭、遊戲機、電競相關產品、Type C 筆電及大瓦特數筆電等市場需求，加上傳統筆電進入出貨旺季，帶動鍵盤、影像、電源三大產品線營運表現，並推升第 3 季營收攀歷史新高，預期獲利也可望優於第 2 季。

展望後市，群光指出，今年上半年非 PC 與 PC 產品營收占比，分別達 52% 與 48%，其中非 PC 產品組合中，物聯網的相關產品營收占比達 34%，包括智慧家庭、智慧建築、雲端智能等，預期市場銷售動能將延續至第 4 季。

法人表示，隨著消費性電子產品旺季到來，及智慧家庭市場需求強勁，估第 4 季營收較去年同期成長，今年全年營收有機會改寫歷史新高。