2025長榮航「讓我伴你飛」 捐贈早療服務車、翻修教室

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-04 09:44

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長榮航 (2618-TW) 積極響應聯合國《兒童權利公約》和《身心障礙者權利公約》，自 2023 年起啟動「讓我伴你飛 - 兒童早期療育關注支持計劃」，今年捐贈兩台早療服務車予伊甸基金會和心路基金會，並協助優化翻修早療教室，捐贈金額達 220 萬元，期以實際行動號召更多人參與，為慢飛天使譜寫美好未來。

2025 年長榮航讓我伴你飛兒童早期療育關注支持計劃，自 4 月開始在企業內部發起募款活動，並以社工視角拍攝兩支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落，一起關注偏鄉早療的現況。

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同時，長榮航更首度走出室內場域，舉辦「2025 長榮航空讓我伴你飛─伴飛公益日」，由熱心的長榮航空志工帶領慢飛天使及其家庭，同時號召長榮航空全體員工踴躍參與，一同陪伴慢飛天使們走訪台北市立動物園。

長榮航總經理孫嘉明表示，很高興從內部同仁的反饋中，發現大家都十分支持公益活動，非常樂意為兒童健康與福祉共同努力，將關愛化為實際行動。