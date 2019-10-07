散熱廠9月營收報喜 雙鴻、奇鋐、泰碩同寫新猷

散熱廠今 (7) 日公布 9 月營收，受惠手機熱板、5G 基地台需求增溫，雙鴻 (3324-TW) 營收 9.86 億元，年增逾 3 成；奇鋐 (3017-TW) 營收 39.2 億元，月增、年增皆達雙位數，泰碩 (3338-TW) 營收 4.55 億元，年增逾 3 成，三家公司營收皆創歷史新高，另外業強 (6124-TW) 營收 2.06 億元，年增逾 5 成，也寫同期單月新高。

雙鴻 9 月營收 9.86 億元，月增 8.83%，年增 37.46%；累積前 9 個月營收 74.66 億元，年增 25.34%；第 3 季營收 27.95 億元，季增 26%，年增 45.5%。

雙鴻受惠 5G 手機熱板求強勁，伺服器與顯卡解決方案營收看俏，法人預期，雙鴻第 4 季營收可維持高檔，未來 3 年營收可望逐年成長，今年每股純益上看 11 元。

奇鋐 9 月營收 39.2 億元，月增 30.08%，年增 56.05%；累積前 9 個月營收 263.13 億元，年增 24.58%；第 3 季營收 99.14 億元，季增 4.5%，年增 30.1%。

法人表示，奇鋐為蘋果供應鏈之一，隨著蘋果新機銷售超乎市場預期，可望啟動追單潮，營運也將同步增溫。

泰碩 9 月營收 4.55 億元，月增 5.37%，年增 31.49%；累積前 9 個月營收 32.72 億元，年增 32.17%；第 3 季營收 12.97 億元，季增 24.2%，年增 28.1%。

展望後市，泰碩因應新客戶及下半年銷售旺季，產線持續擴增，預期手機散熱模組，出貨將逐季成長，法人估，下半年毛利率可望挑戰 25%，較上半年成長 2 個百分點。

業強 9 月營收 2.06 億元，同期歷年同期新高，月增 6.21%，年增 54.34%；累積前 9 月營收 15.55 億元，年增 9.5%。

法人表示，業強受惠進入下半年電子消費旺季，訂單能見度高，目標今年熱管目標出貨量要 8800 萬支，可望達陣，預期下半年營收可望優於上半年。