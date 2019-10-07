蘋果新機需求旺 臻鼎-KY、華通9月營收聯袂創高

蘋果新機 iPhone 11 上市拉貨需求旺盛，PCB 供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收，同步改寫歷史新高，同時，臻鼎第 3 季營收，也以 356.02 億元攀登巔峰。

蘋果供應鏈廠商指出，目前蘋果最新出貨提供的預估數字顯示，10 月零組件需求最旺盛，11 、12 月需求能見度不高，而大立光 (3008-TW) 9 月營收再以 65.96 億元創新高，營收領先 PCB 廠一個月的慣性來看，華通及臻鼎 10 月營收，可望較 9 月再成長並攀高。

華通公布 9 月營收 59.33 億元，月增 6.28%，年增率 12.89%，第 3 季營收為 162.94 億元，季增 34.84%，年增 10.58%，為華通連 2 季營收較去年同期成長，累計前 9 月營收 388.38 億元，年增 7.22%。

臻鼎公布 9 月營收 144.11 億元，月增 21.94%，年增 7.32%，第 3 季營收為 356.02 億元，季增 54.25%，年增 0.72%，也為臻鼎連兩季營收較去年同期呈現成長，累計臻鼎今年前 9 月營收 780.95 億元，年減 1.26%。