5G戰國時代來臨 各國科技爭霸決戰5G 國內首檔5G ETF誕生

5G 熱潮來襲！不僅企業搶攻商機，國際間主要國家也大搶 5G 商機，將其列為 2020 年發展重點，美國甚至考慮將 5G 網路國有化，不難預見 5G 未來將扮演無可取代的重要地位，隨著 5G 發展，相關主題投資也受到關注，台灣 ETF 最大發行商元大投信也將推出國內首檔聚焦未來通訊 5G 營收主題 ETF「元大全球未來通訊 ETF」，預計於 10 月 28 日至 11 月 1 日募集。

全球各國已展開 5G 發展，希望能搶先布局、奪得先機，美國早在 2017 年就由電信龍頭取得大量 5G 頻譜、韓國則在 2018 年加入 5G 發展鏈，而日本、歐洲各國也不缺席，紛紛於 2020 年推出 5G 服務，中國也在 2018 年正式開始 5G 測試，5G 儼然成為大國科技爭霸戰中的重要決勝關鍵，市場也預期 5G 將在未來 3 年進入高成長期。

據《愛立信行動趨勢報告》顯示，5G 普及速度比預計時間還快，其中主要關鍵因素之一便是：「5G 已變成全球產業升級共同目標」。除美國、中國及歐洲地區積極佈局外、東北亞及其他新興歐洲國家的政府及電信商也積極提早佈署 5G 網絡，並提出快速對應目標。

「5G」究竟為何如此重要？元大全球未來通訊 ETF 研究團隊說明，「5G」運用範圍極度廣泛，幾乎可觸及人類所有生活領域，也可能全面性顛覆目前的生活體驗與想像，包含自動駕駛、智慧工廠、遠端醫療等都是 5G 重要的應用領域。

簡單來說，5G 技術得以廣泛運用在各面向，也是關鍵核心的基礎，有助打造先進社會所需具備的「全面性、高效能之無線通訊網絡系統」，其影響力難以估計，甚至可能左右一個國家未來在政治、經濟等面向之發展性與影響力，這也是為何國際主要大國爭相搶奪「5G」發展先機的主要因素之一。

根據 IHS Markit 報告指出，全球 5G 相關產業，將創造 2200 萬個工作機會，其產值在 2035 年將達到 12.3 兆美元，相當於台灣 GDP 現值之 20 倍，發展潛力不可小覷。

元大投信「元大全球未來通訊 ETF」追蹤「ICE FactSet 全球未來通訊指數」，ICE 是全球創新指數先驅，FactSet 為全球法人資料庫權威，元大投信更身為台灣公募基金龍頭，強強聯手下，也讓「元大全球未來通訊 ETF」(證券代號 00861）尚未推出，便已吸引市場高度關注。