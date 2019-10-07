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5G戰國時代來臨 各國科技爭霸決戰5G 國內首檔5G ETF誕生

5G戰國時代來臨 各國科技爭霸決戰5G 國內首檔5G ETF誕生。(圖：AFP)
5G戰國時代來臨 各國科技爭霸決戰5G 國內首檔5G ETF誕生。(圖：AFP)

5G 熱潮來襲！不僅企業搶攻商機，國際間主要國家也大搶 5G 商機，將其列為 2020 年發展重點，美國甚至考慮將 5G 網路國有化，不難預見 5G 未來將扮演無可取代的重要地位，隨著 5G 發展，相關主題投資也受到關注，台灣 ETF 最大發行商元大投信也將推出國內首檔聚焦未來通訊 5G 營收主題 ETF「元大全球未來通訊 ETF」，預計於 10 月 28 日至 11 月 1 日募集。

全球各國已展開 5G 發展，希望能搶先布局、奪得先機，美國早在 2017 年就由電信龍頭取得大量 5G 頻譜、韓國則在 2018 年加入 5G 發展鏈，而日本、歐洲各國也不缺席，紛紛於 2020 年推出 5G 服務，中國也在 2018 年正式開始 5G 測試，5G 儼然成為大國科技爭霸戰中的重要決勝關鍵，市場也預期 5G 將在未來 3 年進入高成長期。

據《愛立信行動趨勢報告》顯示，5G 普及速度比預計時間還快，其中主要關鍵因素之一便是：「5G 已變成全球產業升級共同目標」。除美國、中國及歐洲地區積極佈局外、東北亞及其他新興歐洲國家的政府及電信商也積極提早佈署 5G 網絡，並提出快速對應目標。

「5G」究竟為何如此重要？元大全球未來通訊 ETF 研究團隊說明，「5G」運用範圍極度廣泛，幾乎可觸及人類所有生活領域，也可能全面性顛覆目前的生活體驗與想像，包含自動駕駛、智慧工廠、遠端醫療等都是 5G 重要的應用領域。

簡單來說，5G 技術得以廣泛運用在各面向，也是關鍵核心的基礎，有助打造先進社會所需具備的「全面性、高效能之無線通訊網絡系統」，其影響力難以估計，甚至可能左右一個國家未來在政治、經濟等面向之發展性與影響力，這也是為何國際主要大國爭相搶奪「5G」發展先機的主要因素之一。

根據 IHS Markit 報告指出，全球 5G 相關產業，將創造 2200 萬個工作機會，其產值在 2035 年將達到 12.3 兆美元，相當於台灣 GDP 現值之 20 倍，發展潛力不可小覷。

元大投信「元大全球未來通訊 ETF」追蹤「ICE FactSet 全球未來通訊指數」，ICE 是全球創新指數先驅，FactSet 為全球法人資料庫權威，元大投信更身為台灣公募基金龍頭，強強聯手下，也讓「元大全球未來通訊 ETF」(證券代號 00861）尚未推出，便已吸引市場高度關注。

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