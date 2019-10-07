資生堂新技術 抗UV效果提升1.2倍

日本資生堂 (4911-JP) 在週一 (7 日) 表示，該公司研發出新的抗紫外線 (UV) 技術，塗抹在肌膚上的防曬乳液在經過加溫後，可提升紫外線的隔絕效果。根據資生堂的說法，這是全球首度出現的技術。過去要將防曬乳液均勻的塗抹在皮膚上相當困難，抗紫外線效果有限。而採用新技術的防曬產品，其含有的抗紫外線成分則是在受熱後會保持均勻。新產品預定在 2020 年的春天上市。

(圖片：Investing.com)

資生堂的新產品，含有稱為「熱能感測」的獨家成分。過去防曬產品的抗紫外線成分，由於分布上並不均勻，在防曬效果上也容易因為塗抹方式，而出現防曬效果上的不同。而新配方在受熱後，則會產生均勻的防曬效果。

根據資生堂的實驗結果，新產品在氣溫 37℃以上的環境當中，就會產生上述效果。由於抗紫外線的功效會受各種因素影響，但是在氣溫 37℃的情況下，會較過去產品產生 1.2 倍的抗紫外線效果。

新技術的研發，花費了約 5 年時間。資生堂全球新創中心 (Shiseido Global Innovation Center) 的長井宏一研究員在當天的記者會上表示，靈感是從太陽光電而來。他想到防曬產品是用來防禦太陽所發出的紫外線，也想到試著利用太陽所發出的熱能來提高產品的抗紫外線效果。

過去資生堂在 2014 年，就推出了接觸到汗水與水分後，會型成均勻厚度保護膜的防曬產品。而這回發表的新技術，則預計使用在 2020 年春天所推出的新產品上。