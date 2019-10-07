受惠當地利多 台灣、印度9月份吸引大量外資流入

由於對美中貿易戰以及全球經濟成長放緩的擔憂，大部分市場均出現資金外流的情況，然而，受惠於當地利多因素，如貿易戰的轉單效應，印度和台灣股市在 9 月份已吸引了大量外資流入。

上個月，由於對投資者對當地經濟的樂觀態度，台灣市場獲得了大約 29 億美元的外國投資，主因在於有越來越多的台灣企業將工廠從中國遷回國內，市場認為這將有助於出口相關營收。

印度方面，受惠於印尼財政部長 Nirmala Sitharaman 宣布的企業減稅計劃，印度股票市場吸引了大約 11 億美元的外國資金流入，增進了製造業和個人投資。

然而，由於對全球貿易放緩和美中貿易戰持續加劇的擔憂，投資者傾向從其他地區市場撤出，根據數據顯示，韓國、印尼和泰國在上月分別有 8.74 億美元、5.19 億美元和 3.79 億美元的資金流出。菲律賓和越南也在 9 月份出現了資金流出的現象。

目前投資者仍在關注 10 月 10 日將在華盛頓舉行的下一輪中美貿易談判，以了解中美兩方是否能夠結束激烈的貿易戰，這已經引發了市場對於經濟衰退的擔憂。

小摩在週一 (7 日) 的一份報告中說：「目前協商的不確定性很高，新聞消息喜憂參半，有消息說中國將再購買美國農產品，同時也有人猜測美國可能將打擊資金流入中國的投資組合。」

先前，有報導在上個月底指出，川普政府正在考慮將中國公司從美國證券交易所退市。

金融服務公司 IG 策略師 Jingyi Pan 預期，亞洲股市將進一步動盪，稱貿易談判缺乏正面消息可能被投資者是為更多關稅的前奏。「從估值的角度來看，亞洲市場應該有上漲的空間。本月發生的事件風險很大，有可能使外國投資者繼續保持觀望態度，直到月底情況才會更加明朗。」