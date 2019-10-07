三星Q3財報前瞻：記憶體晶片景氣估觸底 但股價已定價

外電報導，在南韓晶片大廠三星電子 (005930-KR) 發布第三季財報前，投資者越來越看好三星電子，並認為全球記憶體晶片循環已經接近觸底。

儘管三星電子連續三季出現令人失望的獲利表現，但該公司的股價今年迄今依舊上漲了 24%，市場預期，在這波半導體景氣衰退下，記憶體晶片循環已經觸底，不過，市場分析師亦提醒，在當前美中貿易戰和日韓貿易糾紛持續之下，三星股價還有多少上漲空間，是值得深思的問題。

Midas International Asset Management 執行長 Heo Pil-Seok 表示：「在明日公佈財報後，三星電子股價可能會面臨短期修正，因為對收益反彈的預期已經反應出來，而中期來看，我們已經確認半導體產業將會觸底。」

記憶體晶片占三星電子營業收入的近 80%，該公司獲利慘淡主因在於記憶晶片價格下跌。不過近期似乎出現了改善的跡象。第三季 4GB DRAM 晶片的現貨價格跌幅縮小至 0.8%，優於上一季的 24% 跌幅。

「全球記憶體晶片產業的情況似乎很好，我認為第三季的獲利將略好於當前市場的共識。」資產管理公司 Eugene Asset Management 的基金經理 Lee Jin-Hoy 表示。

普信 (T. Rowe Price) 在今年 6 月份增持了三星和美光，而掌管普信旗下科技基金的投資組合經理 Ken Allen 表示，已經看到了投資機會。

Ken Allen 指出：「我們關注的重點不是去預測記憶體晶片價格的短期波動，而是關注在評估公司和產業相對於股票估值的長期價值。我們認為，當其他投資者因週期、長期走勢或其他原因保持警惕時，此時買入通常可以從中獲得巨大的投資回報。」