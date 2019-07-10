小七美妝複合店揮軍南台灣 估類別業績倍增

看好國內美麗經濟不受景氣影響，統一超 (2912-TW) 今 (10) 日宣布，7-ELEVEN 結合集團旗下美妝品牌「K•Seren」的複合店，首次揮軍南台灣，在台南和高雄分別推出 1 間店，藉此提升客單價並導入新來客，估可帶動單店日用品結構業績倍數成長。

據 7-ELEVEN 銷售數據顯示，在「K•Seren」美妝複合店購買美妝保養族群跨足高中和大學等女性，其中彩妝結構業績占比達 20%。

統一超進一步說明，據凱度消費者指數分析，去年台灣整體女性美麗產品消費市場已突破千億元，其中，彩妝保養品貢獻超過 50%，隨著使用美妝品的年齡層有越來越降低的趨勢，樂觀看待 K•Seren 美妝複合經營模式將因此更貼近年輕消費者，特別是優勢為 24 小時營業，購買更為便利。

「7-ELEVEN X K•Seren」美妝複合店台南首家據點位於南紡購物中心生活圈，附近有學區，來客多是女性客群，對美妝流行敏感度高；而高雄清漢門市則是鄰近新崛江商圈，擁有許多外地觀光客。

除了南台灣 2 家新店點，「7-ELEVEN X K•Seren」已有 3 家門市在大台北地區，是 7-ELEVEN 推出時間最久、商品結構最豐富的複合店型。