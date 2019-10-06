〈觀察〉美國降息 才知道壽險業誰在「裸泳」

雖然台灣央行總裁楊金龍已「明示」今 (2019) 年不會降息，但美國聯準會 (Fed) 年底前還可能降息，對台灣壽險業來說，由於是美元計價債券的主要買方，一旦聯準會持續降息，壽險公司先前所持有的大量可贖回國際債券，面臨提前且密集被贖回的風險大增，尤其是資產配置於美元固定收益部位有高占比的壽險公司，壓力更大。

利率風險是保險公司面臨的最大風險，因為降息，低利率的市場環境及經濟增速減緩，將影響整個保險業的收益與風險的平衡管控，「資產負債管理」成為決定保險公司盈利能力的關鍵準繩。

美國公布的 9 月就業報告偏弱，非農業就業人數雖溫和增加，但薪資卻出現凍漲，為美國景氣再添警訊，Fed 今年底進一步降息的機率升高。

美國一旦啟動降息循環，美元走貶，這可能會威脅那些「裸投資」(naked investing) 未對沖匯率波動風險、持有龐大美債的壽險公司，據美國花旗銀行美國投資級信貸策略部估計，台灣壽險公司約五分之一的債券投資都沒有進行避險措施。這也將呼應股神巴菲特曾說過的「只有退潮的時候，你才知道誰在裸泳。」之一大考驗。

首先，台灣壽險業大多有「利差損」問題，這要回溯到早年保險公司銷售的高利保單說起，當時郵局定存利率高達 9.5%，因此為了搶客，許多保險公司大賣預定利率為 7-8% 的儲蓄險保單，不料之後台灣利率一路下滑，最終躺在 1.1% 左右，而當初那些高利保單儼然成為保險公司的龐大負債，保險業之間就流傳一句「今天的業績，成為明天的業障」訴說著「利差損」的窘境。

重點來了，為了彌補「利差損」財務破洞，壽險公司只能從投資著手，但台灣投資標的少，於是金管會開放海外投資比例，讓數兆台幣保費轉換成美元等外幣，錢進海外買股票、債券，賺取更高的報酬，這樣的結構導致高度倚賴海外投資的資金運用結構，讓壽險公司的經營風險樣態，從早期利差損風險轉變為匯率風險，以及看美國升息、降息臉色的利率風險。

降息對保險業的的影響包括，預定利率下降，將使保費提高，不利新契約的拓展；而調降提存責任準備金的預定利率，將使責任準備金的提存上升、業務人員的佣金下降，除影響業績，還影響損益；另外，壽險業可運用資金中有 15% 用於銀行存款，35% 用於放款，利率的降低，將使其固定收益下降。

尤其壽險公司先前所持有的大量可贖回國際債券，恐面臨提前且密集被贖回的風險大增，也就是說，美元大幅下滑可能迫使壽險公司回補，透過換匯或遠期合約來對沖債券頭寸，這可能導致本幣走強，並放大美元貶值痛苦。

但專家表示，「提前處分未到期債券」以實現資本利得，這對創造獲利似乎不錯，但是卻未注意到，壽險契約期限長達 20-30 年或更久，對於強調資產負債管理的壽險業，若僅是利用短期盈餘呈現公司經營績效，後續將會衍生再投資風險的管控議題。

「裸投資」的風險這時候就浮現了，因此為使壽險業財務穩健，與因應國際會計準則第 17 號 (IFRS 17)，金管會已依保險法第 145 條之 1 規定，要求壽險公司自 2019 年起所處分之未到期債券的資本利得，雖可認列獲利、但不能納入分配現金股息，於扣掉 20% 稅賦後，先提特別盈餘公積，再依債券剩餘期間逐年釋出至可供分配盈餘，相信有助於壽險公司重新審慎檢視自身的市場風險承受度，與擬定合適的風險管理避險策略。