〈觀察〉EMS廠積極布局南向 PCB廠則按兵不動

EMS 大廠廣達 (2382-TW) 宣布將投資 10 億泰銖 (約新台幣 10 億元) 在泰國設廠，並建建構中、台以外的第三地生產線，應客戶所需；去年第 3 季台達電 (2308-TW) 宣布投入 700 億泰幣，收購泰國上市公司泰達電 ( DET) 79.07% 股權私有化，也被視為擴大在中國以外生產的動作。

此外，包括鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW) 等，在美中貿易戰戰火不休下，也在印度、印尼、越南等地投資設廠；系統與代工大廠的動作，都被視為是產業重心移動及分散的現象。

在整體產業角度來看，台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國，對於南向投資雖多所評估，但受限產業人才及供應鏈不完整，短期仍難看到大規模的投資動作出現。

目前，僅少數台 PCB 廠投資東協國家如泰國，包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 、精成科 (6191-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 等，產品鎖定汽車板及消費電子用板。

在美中貿易戰可能爆發前，中國長三角因考量環保因素，大型 PCB 廠陸續針對東南亞地區包括越南、菲律賓、泰國等地投資可能性，進行深入評估。

評估結果顯示，縱然東南亞國家工資便宜、勞力成本低等優勢，但受限產業人才及供應鏈不完整等兩大因素阻擾，各廠遲遲沒有出手，其中缺乏中、高階技術人才及工程師問題最令 PCB 業者困擾，業者擔憂，人力資源不足恐使生產無法及時展開，生產設備故障更難及時排除，對生產相當不利。

此外，台商 PCB 廠前進中國 20 年，產業聚落、供應鏈與原物料供應等，逐步構成完整體系，產業供應鏈若不完整，如銅箔基板 (CCL)、蝕刻化學原物料等，樣樣依賴進口，也阻礙 PCB 業者展開投資腳步的另一個原因。

台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國地區，臻鼎 (4958-TW) 及健鼎科技 (3044-TW) 等，已分別成為中國大陸前兩大產值 PCB 廠。