好壞參半！美國9月新增非農達13.6萬 失業率創半世紀新低

美國勞工部 (BLS) 週五 (4 日) 宣布，9 月美國非農就業報告顯示，美國新增就業達 13.6 萬人，遜於預期 (14.5 萬)，然而，9 月失業率意外降至 3.5%，創 50 年新低 。

最新報告顯示，美國就業機會放緩，為四個月來就業增長最慢的一次，主因是企業對招聘更加謹慎，但 8 月和 7 月新增就業數值總共上修 4.5 萬人。

美國 9 月新增非農就業報 13.6 萬人，預期 14.5 萬人，前值自 13 萬人上修為 16.8 萬人。

美國 9 月失業率報 3.5%，預測 3.7%，前值 3.7%。

就統計行業顯示，製造業減少 2000 個工作崗位，而服務業增加 10.9 萬個工作崗位，為 4 個月以來最低。

休閒與酒店業就業增加 2.1 萬個工作崗位，創 6 個月新高，而零售業連續第 8 個月減少雇用，而自 2017 年 1 月達峰值以來，零售業已減少 19.7 萬個工作崗位。

9 月美國非農就業新增就業達 13.6 萬人，遜於預期 14.5 萬。(圖片：zerohedge)

值得注意的是，薪資增幅降溫為經濟放緩進一步提供警訊。過去 12 個月，薪資漲幅從 8 月 3.2% 降至 2.9%，遜於預期的 3.2%，創 2018 年 7 月以來最低。

平均時薪於 8 月上漲 0.11 美元之後，9 月幾乎沒有變化 (月降 1%)。

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 2.9%，創 2018 年 7 月以來最低。(圖片：zerohedge)

但好消息是，美國 9 月失業率自 8 月 3.7% 降至 3.5%，創 1969 年 12 月以來新低。

美國總統川普對此推文：「失業率達 3.5%，降至 50 年新低。哇！美國，彈劾你們的總統吧！(即使他沒有做錯任何事！)」

非農數據降幅可能不如先前預期那般大，提高人們對經濟能夠避免衰退的希望，儘管製造業活動和商業投資一直疲軟，但消費者支出保持良好。

非農就業報告公布後，市場預估本月降息機率小幅下滑。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期 10 月降息機率從 87.1% 下修至 76.4%，12 月降息的機率自 94.7% 下滑至 90%。

聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將於美東時間下午 2 點 (台灣時間週六凌晨 ) 發表演講，有可能闡述非農數據對未來利率政策的影響。