美股早盤 — 川普邀功！失業率創半世紀新低 道瓊漲逾 200 點

週五 (4 日) 美國 9 月新增非農就業達 13.6 萬，遜於預期的 14.5 萬人，但失業率創半世紀新低，令華爾街鬆一口氣，川普大喜推文邀功，蘋果領科技股奔漲，道瓊早盤漲逾 200 點。

截至台北時間週五 (4 日) 晚間 10 時 00 分許：

道瓊指數上漲 213.46 點或 0.81%，暫報 26414.50 點

那斯達克上漲 67.92 點或 0.86%，暫報 7940.18 點

標普 500 指數上漲 21.97 點或 0.75%，暫報 2932.60 點

費半指數上漲 16.92 點或 1.08%，暫報 1562.72 點

台積電 ADR 下跌 0.36% 至每股 46.96 美元

十年期美債殖利率上漲 0.10% 至殖利率 1.538%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 1.51% 至每桶 53.26 美元

布蘭特原油上漲 2.04% 至每桶 58.89 美元

黃金下滑 0.55% 至每盎司 1505.50 美元

美元指數上漲 0.08% 至 98.95 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

週五日媒報導，蘋果 (AAPL-US) 已告知供應商提高最新 iPhone 11 系列的產量高達 10%，以滿足新手機強勁的銷售。激勵蘋果週五早盤上揚近 2%，引領科技股早盤大漲。

惠普 (HPQ-US) 宣布企業重整，未來三年內最多裁員 9000 人，佔其全球員工總數的 16%，以提高盈利能力，還將擴大庫藏股計劃並提高股息，確保股東利益。該公司早盤下滑 約 8%。

擔心全球需求放緩而使銅價回落，全球最大的綜合礦業公司必和必拓 (BHP-US) 早盤漲逾 1%。

今日關鍵數據

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.0%，預測 0.3%，前值 0.4%。

美國 9 月新增非農就業報 13.6 萬人，預期 14.5 萬人，前值上修至 16.8 萬人。

美國 9 月失業率報 3.5%，預測 3.7%，前值 3.7%。

美國 9 月貿易帳報 -54.9 億美元，預測 -545 億美元，前值 -540 億美元。

美國非農就業月增變化 (萬人)。(圖片：zerohedge)

華爾街分析

由於全球經濟數據疲軟，美國川普彈劾案和香港示威行動的不確定性，中東和英國脫歐的地緣政治緊張局勢，華爾街分析師認為，9 月非農就業報告相當重要，是左右美股未來走勢的關鍵。

非農與失業率報告出爐好壞參半，Stuart Frankel 機構銷售總監 Steve Grasso 表示：「在我看來，這聽起來像是一個金髮女孩數據，但這仍給聯準會提供降息空間，對市場帶來一種不冷也不熱的問候。」

(圖片：翻攝川普推特)

由於失業率創半世紀新低，美國總統川普推文邀功表示：「失業率達 3.5%，降至 50 年新低。哇！美國，彈劾你們的總統吧！(即使他沒有做錯任何事！)」

美中高層級談判將於下週恢復，儘管達成最終貿易協議的希望非常低，瑞銀 (UBS) 全球首席投資長 Mark Haefele 週五警告，如果談判破裂，而川普隨後加徵汽車關稅，全球股市可能下跌 15-20%。

Mark Haefele 預測，美中年底前有 50% 可能性會宣布加徵關稅，這可能導致明年全球經濟成長降至 3%，為全球金融危機以來最慢速度。

聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將於美東時間週五下午 2 點 (台灣時間週六凌晨 2 點) 發表演說，有可能闡述非農數據對未來利率政策的影響。