美國8月貿易逆差擴大至549億美元 超乎分析師預期

受到美中貿易戰影響，需求下滑，消費品進口達到創紀錄新高位，而中國和歐盟的新一輪關稅也即將來臨，美國商務部週五 (4 日) 表示，8 月份貿易逆差調整後，增長 1.6% 至 549 億美元，比起前值 7 月貿易逆差未修正前 540 億美元。此前路透社和道瓊經濟學家預測，8 月貿易逆差將小幅擴大至 545 億美元。

然而受到貿易戰情勢下而政治敏感的美中貿易逆差，未經調整 8 月數值，月下滑 3.1%，至 318 億美元，自中國進口額月跌 0.8%。不過受大豆訂單激勵，8 月對中國的出口增長了 8%。

美中兩國貿易戰長達 15 個月，川普政府還威脅要對價值 3000 億美元中國商品加徵關稅，更想將戰火延伸至歐洲，本週華府宣布將針對歐盟的飛機、其他工業產品，以及部分農產品徵收關稅。8 月美歐盟貿易逆差擴大 23.7%，至 153 億美元，雖然年增 8.1%。

對德國的貿易逆差增加至 71 億美元，創歷史新高，主要歸功於創紀錄的 121 億美元的進口額。

貿易進口額增至 2628 億美元，低於預期的 2614 億美元，而出口額增至 2709 億美元，也超出了預期的 2074 億美元。

受到消費品進口帶動成長，8 月進口額月增 0.5%，月升 3.4% 達 572.3 億美元，創歷來新高，手機進口額月增 13.3%。

其中消費品進口額達到 572 億美元，反映出人們擔心經濟放緩之際，仍樂終於購物，有助於保持美國經濟的穩定增長。