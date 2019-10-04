美國商務部長向印度示警 若採用華為設備恐面臨安全隱患

外電報導，美國商務部長 Wilbur Ross 向印度提出警告，表示若該國使用華為的 5G 電信設備，很可能會面臨安全上的風險。

Ross 表示：「希望我們的地緣政治夥伴印度，不要陷入安全風險當中。」他認為，中國政府可能在這些設備中安裝後門，用來監測敏感的訊息。

美國政府將印度視為反制中國的籌碼之一，Ross 在此時向印度施壓，正值印度政府考慮是否讓中國企業參與該國 5G 建設之際。

目前，美國、日本和澳洲等國家已禁止該公司參與 5G 開發建設。美政府表示，華為的 5G 技術被中國當局用來從事間諜活動，但華為一再否認該公司產品存在任何安全風險。

今年 5 月份，美國將華為及其附屬公司加入了黑名單，並限制了與美國公司的業務往來。不過美政府後來放寬了立場，暫緩了對華為的禁令。

印度最大的電信服務提供商之一 Bharti Enterprises 董事長 Sunil Bharti Mittal 表示：「從我們的角度來看，美國的意見是正確的。但考慮到與中國的關係以及更大的背景，印度人將自己做出決定。」

Counterpoint Research 分析師 Neil Shah 表示：「華為剩下的唯一大市場是印度，因此對他們來說至關重要。華為技術先進，成本低廉，因此，儘管美國面臨壓力，已使用華為設備的印度運營商將很難轉換。」

Shah 也補充表示，若印度對華為實行禁令很可能導致中國當局採取報復行動。如今印度非常依賴中國的進口，因此該國的立場並不穩定。此前有報導表示，中方曾警告稱如果華為在印度被禁止，後果自負。