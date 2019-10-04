強勁需求勝預期 日媒：蘋果要求提高10%iPhone 11新機產能

在削價策略的帶動下，iPhone 11 系列新機的需求高於預期。據《日經新聞》報導，蘋果 (AAPL-US) 要求供應商提高 iPhone 11 產能 10%，至 800 萬部，樂觀看待新機銷量成長。

今年 9 月，蘋果正式推出新款 iPhone 11、iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max，除了性能有所提升外，蘋果首次調降新機銷售價格，為疲軟的智慧手機需求注入強心針，

研究機構 IDC 表示，由於預期全球智慧手機市場將連續 3 年萎縮，蘋果在預算有限的情況下，推出新的定價策略。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 此前承認價格是導致銷售放緩的的因素之一，尤其是新興市場。

消息人士稱，近期 iPhone 訂單出現成長，主要集中在價格較便宜的 iPhone 11 和 Phone 11 Pro。

庫克近期受德國報紙《Bild》採訪表示，對 iPhone 11 的發布相當滿意，稱銷售開局非常強勁。

儘管如此，供應商表示仍將以謹慎態度觀望，擔心未來無法維持強勁的訂單需求。

Wedbush 蘋果分析師 Dan Ives 週三 (2 日) 發布報告表示，蘋果公司看好 iPhone 11 系列新機強勁需求，其供應鏈夥伴正持續擴大產能進度，Wedbush 認為，性價比高是 iPhone 11 系列吸引中國等主要市場消費者的重要關鍵。

Wedbush 先前預計，2019 年 iPhone 11 系列機型銷售量將達 7500 萬至 8000 萬部。不過，目前該公司正提高其估值，暗示銷量有望超過 8000 萬部。

台灣經濟研究所智慧手機及供應鏈分析師邱世芳表示，目前為止，蘋果的定價策略已提高部分初期銷售量和訂單量。有鑒於全球經濟持續疲軟，加上未來仍存不確定性，對於強勁需求是否繼續維持仍表擔憂。

他進一步表示，即使下半年銷售優於上半年，也必須針對較低售價是否影響蘋果收入進行觀察。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 分析師表示，已將 2019 年 iPhone 的產能預估，自 1.78 億部提高至 1.94 億部，不過依舊低於去年實際銷售量 2.088 億部。

截至今 (4 日) 下午 6 時許，蘋果股價微幅上漲 0.85% 至每股 220.82 美元。今年至今，蘋果股價已上漲近 40％，並且接近 2018 年 10 月的高位。