美歐關稅大戰開打 實彈實發沒有寬限期

美國貿易代表署 (USTR) 週四 (3 日) 已告知相關業者，對歐盟輸美商品加徵的新關稅於 10 月 18 日生效後，已在運輸途中的貨物無法享有寬限期。

義大利最大的乳酪生產商之一 Auricchio SpA 旗下子公司 Ambriola 總裁兼首席執行長 Phil Marfuggi 表示：「我們今天聯繫美國貿易代表署，他們告訴業者，不會給離境產品任何寬限期。過去，他們通常會給我們 30 天寬限期。」

美國將於 10 月 18 日起對一系列歐輸美商品課徵關稅 10%-25%，歐製飛機、蘇格蘭威士忌、法國紅酒與乳酪無一倖免。(圖片：AFP)

Phil Marfuggi 同時也是美國乳品進口協會 (Cheese imports Association of America) 主席，他表示，該協會將請求美國貿易代表署改變做法，因為在新關稅生效前，許多已出貨且在運輸中的產品可能無法通過美國海關處理。

Phil Marfuggi 表示，他的公司預期 10 月 18 日後抵達美國港口將有 12 個貨櫃箱，如果美國貿易代表署執意不設寬限期，恐將面臨最高 84 萬美元巨大的額外成本 (每箱最高 7 萬美元)。

Phil Marfuggi 同時也是美國乳品進口協會 (Cheese imports Association of America) 主席，他表示該協會將請求美國貿易代表署改變做法，因為在新關稅生效前，許多已出貨且在運輸中的產品可能無法通過美國海關處理。

Phil Marfuggi 表示，他的公司預期 10 月 18 日後抵達美國港口將有 12 個貨櫃箱，如果美國貿易代表署執意不設寬限期，恐將面臨最高 84 萬美元巨大的額外成本 (每箱最高 7 萬美元)。

週三 WTO 裁決歐盟政府非法補貼飛機製造商空中巴士 (Airbus)，並批准美國每年對價值 75 億美元歐盟產品課徵關稅。

美國將於 10 月 18 日起對一系列歐輸美商品課徵關稅 10%-25%，歐製飛機、蘇格蘭威士忌、法國紅酒與乳酪無一倖免。

歐盟委員會發言人羅薩里奧 (DANIEL ROSARIO) 表示，美國政府此一舉動首先會對美國消費者和公司造成衝擊，並將使談判解決變得更加複雜。

然而，市場人士認為，目前列出的關稅清單涉及產品價值仍不到 75 億美元，也許是美國可望談判和解的訊號。