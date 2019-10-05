美股盤後 — 金髮女孩外帶蘋果光 道瓊漲逾 370 點

週五 (4 日) 儘管 9 月新增非農就業報告略遜預期，但失業率創下半世紀新低，宛若「金髮女孩經濟」的就業報告，提振了華爾街信心。

此外，蘋果新機銷售強勁，供應鏈傳出產能即將上調，多項利多消息，激勵金融、科技股領漲，激勵道瓊上漲逾 370 點，標普創 8 月 16 日最佳單日表現。

週五 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 41.38 點，或 1.42%，收 2952.01 點。

那斯達克指數上漲 110.21 點，或 1.40%，收 7982.47 點。

美股道瓊上漲 372.68 點，或 1.42%，收 26573.72 點。

費城半導體指數上漲 28.63 點，或 1.85%，收 1574.39 點。

標普 11 大板塊漲聲響起，金融、資訊科技與醫療保健板塊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股以蘋果 (AAPL-US) 領漲，其股價週五上揚 2.80%。外媒報導，蘋果已通知供應商提高最新 iPhone 11 系列的產量高達 10%，以滿足新手機強勁的銷售需求。

Netflix (NFLX-US) 上漲 1.73%；臉書 (FB-US) 上漲 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.81%。

半導體類股漲勢傲視群雄，Skyworks (SWKS-US) 大漲 4.37%；萬機科技 (MKSI-US) 上漲 3.70%；Qorvo (QRVO-US) 上漲 2.81%；科磊 (KLAC-US) 2.64%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.55%；美光 (MU-US) 上漲 2.51%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.32%。

台股 ADR 全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.43%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.72%。

美債殖利率揚升，金融股隨之走高，富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.48%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.01%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.32%；高盛 (GS-US) 上漲 1.80%。

焦點個股

惠普 (HPQ-US) 宣布企業重整，未來三年內最多裁員 9000 人，佔其全球員工總數的 16%，以提高盈利能力，還將擴大庫藏股計劃並提高股息，確保股東利益。該公司週五股價大跌 9.57%。

外媒報導，歐盟反壟斷監管機構計劃近期暫停博通 (AVGO-US) 部分業務行為，包含與特定電視和數據機製造商進行的獨家採購協議。但市場反應平淡，博通週五股價上漲 2.55%。

關鍵經濟數據

美國 9 月新增非農就業報 13.6 萬人，預期 14.5 萬人，前值自 13 萬人上修為 16.8 萬人。

美國 9 月失業率報 3.5%，預測 3.7%，前值 3.7%。

就業率歷年表現。(圖片：tradingeconomics)

華爾街分析

週五公布的就業報告足以緩和對經濟衰退的擔憂，失業率創半世紀新低，美國 9 月新增非農就業報 13.6 萬人，低於華爾街預期的幅度不大 ，提高人們對經濟能夠避免衰退的希望。

花旗銀行 (Citibank) 個人財富管理投資策略主管 Shawn Snyder 表示：「這近似金髮女孩 (Goldilocks) 經濟報告，強勁程度不足以讓聯準會在 10 月底放棄降息，但也不足以讓大家擔心勞動力市場或消費者表現。」

註：金髮女孩經濟 (Goldilock) 指的是全球經濟低通膨、穩成長的甜蜜點，在此時期，經濟景氣可望大幅擴張。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於演說中提到，美國經濟處於良好狀態，但警告美國面臨一些長期的挑戰。

就業報告公布後，CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期 10 月降息一碼的機率從 87.1% 下修至 76.4%。

華爾街預期 10 月降息一碼的機率仍高達七成六。(圖片：FedWatch Tool)

由於本週一系列疲軟的經濟數據，加上對貿易戰與美國經濟擔憂，儘管週五美股收漲，三大指數仍連續第三週下跌。標普、道瓊連續第三週下跌，那指本週上漲 0.5%。

Globalt 資深投資組合經理 Tom Martin 表示：「雖然市場參與者一直在賣出股票、買進債券，但最終你會說，天哪！投資還必須有些回報，而這些報酬將來自股票。」