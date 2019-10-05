穩定才是王道！高盛挑50檔穩定成長企業組一籃子股  今年收益27%

經濟衰退恐懼下，各市場波動劇烈，高盛建議投資者堅守擁有穩定獲利成長的股票。

高盛在其資產組合中新增一籃子「穩定成長者」，表現優於大盤，今年迄今收益 27% 勝過 S&P 500 同期 16% 漲幅。高盛挑選過去 10 年季度獲利成長波動最小的 50 檔股票放入此籃子。

高盛股票策略師 Ben Snider 週四報告指出，「在經濟增長放緩和不確定性上升的環境中，穩定成長股的表現最好。具有穩定收益成長的股票表現出色，相較於成長較波動的股票，前者價值擴大到有記錄以來的最高溢價。」

由於中美貿易戰，經濟加速放緩，以及美國川普總統遭彈劾調查，這些均讓投資者倍感擔憂，Snider 指出，如果圍繞貿易和政治的不確定性繼續加劇，這種投資組合將運作良好。

高盛表示，過去 2 年，這些穩定成長股票的收益率 22%，高於同期 S&P 500 股票收益率中值 16%，而更容易波動的成長股票同期收益僅 1%。

Snider 表示，「我們認為，投資者的投資組合大致上應該避開成長最波動的股票。現在成長的穩定性已經影響了股票的長期表現。」

高盛該籃子股票中涵蓋 11 個產業，其中包括谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、迪士尼 (DIS-US)、麥當勞(MCD-US)、好市多 (COST-US)、FactSet 研究系統 (FDS-US) 和診斷公司 Quest Diagnostics (DGX-US)。