群創2個月內買回5萬張庫藏股 執行率16.9%

受到中國面板產能開出，導致全球面板產業吹逆風，影響廠商獲利，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 紛紛祭出庫藏股救股價，群創表示，截至 3 日已買回 50900 張庫藏股，執行率達 16.9%。

觀察近期雙虎股價表現，雖然本周仍遭外資、法人賣超，但股價相對大盤逆勢抗跌，友達站回 8 元大關、群創今也力守盤上，雙雙重回 5 日均線。

群創 7 月買回 8 萬張庫藏股後，8 月再度宣布今年二度實施庫藏股，群創表示，截至 3 日已買回 50900 張，執行率達 16.9%，平均價格為 6.77 元，買回總金額達 3.45 億元，群創本次擬買回 30 萬張庫藏股，買回期限為 8 月 21 日至 10 月 20 日，買回區間為 4.93-10.47 元。

友達 9 月也宣布擬買回 12.5 萬張庫藏股，買回期限為 9 月 10 日至 11 月 9 日，買回區間為 5.71-11.84 元，這也是友達相隔 17 年再度實施庫藏股，截至 1 日已買回 37092 張，執行率達 29%，平均價格為 8.17 元，買回總金額達 3.03 億元。

面對中國廠商產能開出進逼，面板雙虎友達、群創今年上半年分別虧損 63.7、66.95 億元，每股虧損 0.66、0.67 元，由於整體產業環境壓力仍大，今年面板廠持續虧損可能性仍高，廠商只能力拚虧損幅度收斂。