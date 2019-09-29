全球面板逆風 中國廠市占擴大擠壓台廠空間

面板傳統旺季未起色，市場原預期 9 月面板價格有望止跌回升，但時序即將進入第 4 季，面板價格仍受整體供需失衡影響，持續破底，產業人士分析，雖然韓廠停產關廠因應，但仍不敵中國廠商產能開出，中國廠商全球市占將突破 5 成，衝擊友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 等台面板廠，今年營運面臨嚴峻考驗。

面板業今年旺季不旺，原預期下半年在購物季備貨加持下，全球面板市場供過於求狀況可望緩解，但廠商先前已在第 2 季先行備貨，在庫存水位偏高的情況下，導致需求不如預期，連帶面板價格持續維持低檔。

產業人士表示，雖然第 3 季小尺寸面板價格稍微止跌，但大尺寸面板價格仍不見止跌跡象，加上全球貿易戰、政經局勢未好轉影響下，第 4 季面板價格仍不樂觀，還需觀望。

產業人士進一步指出，LCD 面板價格下跌，主要來自中國廠商產能持續開出，包含京東方、華星光電、彩虹光電、中電熊貓等，利用產能、價格優勢強攻市占，根據研調機構 IHS Markit 預測，依出貨量來看，中國廠商第 2 季全球市占率已達 45%，但隨著韓廠停產關廠，第 4 季市占率將達 50.2%，成長 5.2 個百分點。

面對中國廠商產能開出進逼，韓廠三星、LG Display 皆採行停產關廠因應，並宣布擴大往 OLED、QD-OLED 產線布局，台廠則持續進軍差異化市場，提升高附加價值及非消費產品比重，雙虎高層日前也都出面喊話，強調經營體質仍健康，但並未對下半年提出明確看法。

面板廠今年上半年表現，面板雙虎友達、群創分別虧損 63.7、66.95 億元，每股虧損 0.66、0.67 元，彩晶上半年則賺 4.88 億元，每股純益 0.16 元，由於整體產業環境壓力仍大，今年面板廠持續虧損可能性仍高，廠商只能力拚虧損幅度收斂。