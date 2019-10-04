晶技9月營收8.45億元創33個月來新高 10月接單狀況佳

華為新款旗艦機型 Mate 30 系列正式發表，頻率元件廠晶技 (3042-TW) 為主要供應商，在包括蘋果 iPhone 11 及華為新機需求帶動下，晶技今 (4) 日公布 9 月營收達 8.45 億元，將超越上月 8.31 億元，創 33 個月來新高。

晶技 10 月接單量在蘋果及非蘋陣營下單下，也將有不錯表現。

晶技 9 月營收 8.45 億元，月增 1.7%，年增 1.88%，第 3 季營收 24.28 億元，季增 24.82%，年增 7.1%，單季營收將改寫 11 季以來新高，累計前 9 月營收為 59.96 億元，追平去年同期水準。

晶技受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也完成開發，並順利出貨，8 月營收達 8.31 億元，創 32 個月來新高，毛利率也維持在 24.54% 的高檔水準。在主要手機品牌廠大舉推出旗艦機，及中國廠商十一長假提前拉貨，晶技 9 月營收持續攻高。

晶技部分小型化、利基型產品產能滿載，並獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，推升營收成長。

晶技將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，預計 2021 年完工，今年第 4 季將先在台灣平鎮廠開出 2 條小型化產品生產線。

晶技累計前 8 月稅前盈餘 4.14 億元，每股稅前盈餘 1.34 元。