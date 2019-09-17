〈全球面板吹逆風〉台面板雙虎營運體質穩健 惟華映關廠大裁2000多人

南韓面板廠受中國產能開出，為因應整體供過於求、面板價格下跌壓力，陸續宣布將採取優退裁員方案精簡人力，而觀察台廠近期狀況，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經營層日前重申，營運體質良好，並無精簡人力計畫，惟爆發財務危機的華映日前則裁員 2000 多名員工。

友達董事長彭双浪日前表示，今年下半年產業挑戰還是很大，但目前財務體質良好，有信心能度過低潮，近年來友達不在規模上擴充，而是著重整體營運體質改善，提升智慧製造能力，未來將持續在物聯網 (IoT) 布局，並朝軟硬整合創造面板產業更大價值，瞄準方向主要在智慧零售、智慧教育、智慧醫療、智慧娛樂等 4 個面向。

群創董事長洪進揚日前也表示，面板產業近幾年面臨產業逆風，但目前群創現金、存貨皆在正常水準，有信心可以挺過寒冬，將做好成本控制維持穩定生產，做到全產全銷，並持續創新、拓展新客戶，瞄準車用、電競發展，強調台灣具有成本優勢，將擴大模組生產，創造更高的附加價值。

而大同 (2371-TW) 集團子公司華映 8 月底證實人力調整計畫，因發生鉅額虧損及業務緊縮，將依勞動基準法大量解雇 2000 多名勞工，華映表示，由於重整聲請抗告仍遭法院駁回，且因緊急處分屆滿不得再延期，嚴重影響客戶及投資人信心，訂單遽減至零，導致營運雪上加霜。

華映今 (17) 日也公告，部分債權人已向法院聲請進行強制執行，將配合法院規定辦理，後續也將持續與債權人進行協商，不過因公司處於全部停工狀態，因此對於財務、業務並無重大影響。