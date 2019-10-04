〈銀行金融科技升級〉凱基銀啟動全新財富管理系統 縮短40%作業時間

近兩年數位金融轉型如火如荼展開，就連金管會還將於今 (2019) 年 11 月底擴大舉辦「FinTech Taipei 2019 台北金融科技展」，各銀行也積極推動金融科技的再升級。開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行，即日起啟動全新理專財富管理系統，以「end-to-end」概念結合大數據分析系統及直覺式操作介面，升級理專服務客戶的相關系統，經實測，可使理財專員服務客戶的作業面時間縮短 40% 以上。

凱基銀行財富管理處副總劉熾原表示，此套理專服務客戶的財管系統有三大特色，除了期盼以科技進行匯流整合，提升理專滿足客戶需求的效能外，同時也希望藉由科技來加強理專作業檢覈機制，強化對客戶資產的保障。第一個特色是「多樣商品、一次下單」，可大幅節省客戶等待時間。

劉熾原舉例說，客戶購買 3 檔基金 (2 檔前收型、1 檔後收型)、2 檔債券、2 檔 ETF，新系統除了會先自動檢核客戶的風險屬性、推介同意，還運用電商購物車的概念，從單一平台同時打包申購不同商品，從下單到風險宣告結束，經實測從原本 27 分鐘降至約 14 分鐘，客戶孫小姐還跟理專開玩笑說「現在喝茶聊天的時間好像變多了」。

第二，凱基銀全新財富管理系統提供更完備的客戶資料管理功能。

劉熾原說明，理專可使用此系統記錄客戶金融服務使用習慣、投資項目、偏好等，行事曆功能可提前提醒客戶生日、辦理定存到期日、或信用卡費、保費等繳納，系統中包括存款、保險、投資、貸款、信用卡等八大類資產訊息，未來透過關係戶串聯，大數據可找出同一關係人資產配置，除個人之外，也可以關係戶概念檢視風險，並適時提醒客戶增減投資組合、家戶保障是否妥適，更細緻地提升服務滿意度。

第三項特色則是能強化交易內控機制，有效防止交易過程中人為疏失的情況發生。

劉熾原舉例說，當理專要為客戶下單購買商品時，系統首先自動檢查理專是否具備該理財商品的銷售證照，也會提醒對客戶的相關聲明事項是否完成，同時檢核販售的商品是否符合客戶承受的風險等級，都完成確認後，系統會線上要求主管審核，取代紙本作業流程，透過系統來強化交易的內部控制，對客戶資產做妥善的安全控管。

劉熾原指出，當前客戶對財富管理服務除了專業的財務規劃，服務流程及資產安全也可透過系統做更好的控管。凱基銀行財富管理系統完成升級後，同時在客戶關係經營上，將有能力把傳統「家庭歸戶」思維進化到「關係戶」管理，服務跨度將從客戶持有的產品到家人理財規劃，都進入數據生態圈分析，如此所建議的適配商品，將包含更完整的風險評估，理專所提供的財務規劃可望更完整，搭配系統建立的高標守門機制，才能讓客戶安心託付。