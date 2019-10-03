特斯拉領跑 紐西蘭電動車銷量創下歷史新高

根據紐西蘭媒體 NEWSROOM 的報導，該國電動汽車的銷量已創下歷史新高，並首次擠進汽車銷售額前三的排名中。

該產業的最新數據顯示，9 月份共售出 605 輛電動及充電式混合動力汽車。

特斯拉 (TSLA-US) 在紐西蘭的首批銷售帶動了此數字的成長，共計 329 輛，也擠進 SUV 車款銷量的前三名。

紐西蘭汽車工業協會 CEO David Crawford 表示，消費者的態度和消費行為似乎已經面臨轉折點。

「隨著車型種類的增加，消費者購買電動汽車的興趣越來越濃厚，續航力更長的電動汽車，似乎是消費者最感興趣的工具。」

與大多數汽油或柴油車型相比，電動汽車價格較顯昂貴，例如新型特斯拉的基本要價便高達 7.5 萬美元。

但電動汽車運行起來相對便宜，能夠經由兩個階段的充電行駛得更遠，並受到越來越多且密集的充電站支援。

Crawford 說：「消費者對環保護的意識很強，對氣候變化的意識也日益提高，試圖減少他們的碳足跡，並開始從自身做起，也願意為此承擔更高的售價。」

如果當地政府繼續推行有利的收費計劃，Crawford 預計銷售將保持成長。

總體上，紐西蘭的新車銷量較去年同期成長，但今年以來銷量下降了約 4%。其中客車和 SUV 銷量較高，也抵消商用車銷量的下跌。