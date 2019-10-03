賣電動車之外 特斯拉下一個搖錢樹會是什麼？

分析師預估電動車廠特斯拉 (TSLA-US) 下一個商機將會是電動車用充電站，市場分析師認為未來充電站數量將超過加油站，且未來的電動車 (EV) 電池將具有更大的續航里程，使用壽命更長，充電速度更快。

特斯拉的 Model 3 在充電站 Supercharger 充飽電的費用約為 18 美元，而在自家充電約為 8 美元，相當於每千瓦收費 11 美分，反觀特斯拉每千瓦收取了 24 美分，等於賺取了 55% 的毛利率，約折合 10 美元。

分析師認為隨著未來電動車快速增長的趨勢，加油站降逐漸被淘汰，許多商家將會透過充電站來吸引顧客。甚至小至餐廳到辦公大樓停車場，都將裝設充電站，預估將會出現一波電動車充電站的「掏金潮」。

估計未來將有數百萬座電動汽車充電站遍布家庭車庫和公共停車場 (圖片: AFP)

愈來愈多分析師紛紛預測，使用內燃機引擎 (Internal combustion engine，又稱 ICE) 的傳統汽車，再過不到 20 年，更可能被電動車 (EV)、自動駕駛取代。

「如果今日有大約有 11 萬個加油站，能支援 ICE 引擎，估計未來將有數百萬座電動汽車充電站遍布家庭車庫和公共停車場」分析師說道。

不過除了引擎外，電動車最關鍵的零件，便是電池。

分析師更以蘋果 iPhone 電池的三年平均壽命，來比較特斯拉電動車的電池壽命，指出電池續航力將會隨時間演進而升級，目前特斯拉已經對電池進行了三次修改，但值得注意的是，更換 iPhone 中的電池的成本不到 100 美元，但是更換特斯拉中的電池則需要 10,000 美元。