電動車銷售動能轉強 車用半導體營運俏

上週特斯拉 (TSLA-US) 營運傳捷報，第 3 季交車量首度突破 10 萬輛，隨著電動車銷售轉強，加上各國能源政策釋出，市場看好電動車未來動能，將進一步帶動週邊應用，包括電源管理系統、影像感測模組、通訊網路等，相關台廠如晶圓薄化廠昇陽半 (8028-TW)、感測晶片廠晶相光 (3530-TW)、IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 等營運可望受惠。

隨著環保意識抬頭，電動車銷量穩定上升，車用市場也成為半導體布局的重點，且在各國能源政策推升下，市場預測 2025 年，純電動車與混和動力車的銷量將達 0.25 億輛，占當年總銷量 25%，同時，電動車大廠特斯拉大動作降價，除擴大自身市占，也有利整體產業發展。

在電動車滲透率提升下，週邊配件需求大增，其中，電源管理系統需求最顯著，昇陽半表示，1 台電動車平均搭載 10 顆 MOSFET 及 2 套 IGBT(絕緣柵雙極電晶體) 模組，使用顆數較先前傳統汽車成倍數成長，且晶圓厚度從 250 微米演進至 50 微米，帶動銷售單價提升，法人看好，昇陽半在雙引擎驅動下，營收、毛利同步看增。

不過，昇陽半也指出，IGBT 因主要用於車用動力系統，安全驗證繁複，導致挹注營收前置期較長，但在電動車穩健發展下，MOSFET 及 IGBT 出貨量仍相當可期，至於先前宣布將投資 14.14 億元，其部分即為發展車用相關。

此外，感測晶片廠晶相光近期積極切入車用市場，營收比重約 20-30%，法人看好，其感測晶片原先在車用市占已近 20%，且在全域快門、倒車感測器、ADAS(駕駛輔助系統) 皆有斬獲，預計隨著電動車市場崛起，平均每台感測晶片數量將達 40 個以上，有助出貨暢旺。

整體而言，各國環保法規陸續釋出，有助電動車穩健成長，供應鏈可望搭上出貨列車，惟電動車產品週期長，短期較無明顯營收挹注，不過隨著時程推進，出貨量可望逐步成長，為台廠營收挹注活水。