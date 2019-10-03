日本的面紙市場，在國外品牌的供給量減少，還有日本本土品牌的供應量無法增加下，日本的面紙進口量出現大增。由於日本廠商調升商品價格，造成廉價的面紙產品供不應求，加上消費稅調漲前出現採購熱潮，日本的進口業者紛紛自中國等地進口面紙。

根據「日本紙類進口組合」的說法，日本 2019 年 1 ~ 8 月的面紙進口量達 7 萬 2335 公噸，較去年同期增加 19.6%。來自印尼的進口量大增 52.2%，而中國產品也增加了 13.5%。從單月進口量來看，在 4 月底前都少於去年同期，從 5 月份開始轉為增加，到了 8 月更較去年同期增加了 2.4 倍。

進口面紙在日本 2018 全年的出貨比重達 16%，而到了 2019 年 7 月，比重已逐漸拉高到 25%。

增產困難加上利潤低 進口面紙大舉進攻日本市場。(資料照片) (圖片：AFP)

這樣的現象之所以發生，也是由於日本國內市占 1 ~ 2 成的亞洲漿紙 (Asia Pulp & Paper，APP)，在去年秋天改變銷售戰略，從原本重視市占轉變成重視利益。在批發價格上揚的結果下，APP 對日本市場的供應量出現減少，近來的市占率也跌到了個位數單位。

也由於日本面紙的收益率遜於一般衛生紙，日本各家造紙廠對於面紙製造設備的投資也顯得興趣缺缺。

去年北海道地震與西日本的颱風等天然災害，對當地工廠及物流帶來嚴重損害。還有今年 4 月有造紙廠發生火災，都導致日本當地的面紙增產有所困難。就有大型紙廠透露「為彌補 APP 減少的量，日本國內的造紙廠需要 1 年以上時間才能填補不足」。

在面紙供應不足的情況下，日本各家造紙廠以物流等費用上漲為由，紛紛調升商品價格。大王製紙 (3880-JP) 在 6 月時針對出貨價格調升了 10% 以上，龍頭的王子控股 (3861-JP) 及 Kami 商事也都調漲商品價格，皆選擇提高單價來增加公司收益。

從結果來看，面紙的盤商價格出現上揚，目前 180 ~ 200 抽 5 盒一組的面紙價格約落在 285 ~ 350 日圓，較 6 月時上漲了 7%。而從中國進口的同等商品，雖然每盒面紙只有 150 抽，也以 5 盒一組 200 日圓左右的價格搶攻日本市場。

日本在今年 9 月，由於消費稅將在 10 月調漲之故，面紙的出貨量較去年同期增加了 2 成以上。在 10 月之後的需求量可能出現回彈，對於進口方面的動向也需持續留意。