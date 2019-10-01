赴日旅客注意！日本消費稅在10月1日已調漲至10%

日本的消費稅在週二 (1 日) 凌晨 0 時起正式調漲，稅率由 8% 調至 10%。日本政府為了財務上的考量，將利用這次消費稅增稅為國庫帶來更多的進帳，以因應日本高齡少子化的問題，在社會保障的費用支出上，透過全民的分攤，在改革上向前跨出了重要的一步。

日本財務金融大臣麻生太郎在週二 (1 日) 上午的內閣會議後，於記者會上表示，針對這次的消費稅問題，日本政府會在經濟方面使出全力，在作法上，除了發行優惠的購物券還有點數回饋外，還會在汽車及住宅等的購買上給予援助。

麻生太郎表示：「以目前來看，並未出現上次調漲消費稅時，那樣的購物熱潮。」這樣的見解，也透露出在此次消費稅的調漲前後，消費者的購物行為應不至於出現過大落差。

此外，麻生太郎也提到：「在朝著全世代型社會保障的建構，就確保穩定財源而言，具有極重要的意義」，而在內閣會議中，麻生太郎也要求相關單位，必須在食物飲品方面的減輕稅率施行給予協助，也要監視有無企業將消費稅轉嫁到中小型業者身上。

赴日旅客注意！日本消費稅在 10 月 1 日調漲至 10% (圖片：AFP)

日本在 10 月 1 日所實施的消費稅調漲，是安倍晉三擔任日本首相任內的第 2 次調漲。由於上次經驗，這回日本政府在事前作了各項準備，減緩消費者對於稅率調漲的恐懼。

麻生太郎表示：「幾乎沒有個人或企業會歡迎稅金的徵收。這次雖然在前置作業上花費許多時間，慎重的作出許多。然而會出現什麼樣的結果，也還是未知數」。

而消費稅調漲後，在上路初期，種種問題也可能一一浮現。