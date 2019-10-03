英國服務業PMI跌超市場預期 全球需求隱性趨緩所致

隨著脫歐最後期限逼近，不確定性使英國服務業承壓。研調機構 IHS Markit/CIPS 公布英國 9 月份最新採購經理人指數 (PMI)，服務業部門數據意外跌超 50 榮枯線，且跌幅超過市場預期，引發經濟衰退疑慮。

上述數據顯示，9 月英國服務業 PMI 下滑至 49.5，觸及 6 個月低點，且跌幅雙雙超過彭博 (Bloomberg) 以及路透社 (Reuter) 調查經濟學家所預期，為主要發達經濟體中表現最差。

圖：IHS Markit

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，過去十年當中，僅在 2016 年脫歐公投後看見經濟體的惡化跡象。而本次跌幅是過去一年內，全球需求隱性趨緩所致，不是受到突然衝擊產生的結果。

相關數據顯示，服務業約佔英國整體經濟的 80％，受到英國將於月底正式脫歐，該數據近 5 個月以來一直呈現收縮狀態。服務業收縮在某種程度上也傷害就業情況，根據統計，英國服務業裁員速度正創 9 年新高。

此外，9 月份總體 PMI 從上月的 49.7，下滑至 48.8，為 2016 脫歐公投後最低水平。IHS Markit 表示，近 3 個月來，英國經濟已萎縮 0.1%。

受此消息影響，截至今 (3 日) 晚間 9 時許，英國基準 10 年期公債殖利率下跌 3.00% 至 0.485％，加深市場對英國央行的降息預期。

圖：Investing.com

英國首相強生 (Boris Johnson) 昨 (2 日) 提出最終版脫歐協議，呼籲歐盟做出讓步。歐盟事後表示英國提議為好的開始，但想要達成新的脫歐協議，雙方仍有相當大的分歧需要彌合。

歐盟與英國預計於本週稍晚再行談判。