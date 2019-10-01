日本民眾搶在消費稅調漲前購車 9月新車銷量年增13%

由日本汽車經銷商所組成的業界團體，在週二 (1 日) 公布了最新的銷售數據，根據「日本自動車販賣協會連合會」(JADA) 報告初值顯示，日本 9 月份的一般新車銷量，較去年同期大增 12.8% 至 34 萬 7706 輛，連續 3 個月出現增長。

乘用車銷量年增 13.3% 至 30 萬 280 輛。在細目方面，普通乘用車年增 16.9% 至 17 萬 7704 輛，小型乘用車年增 8.5% 至 12 萬 2576 輛。商用車方面，一般卡車銷量年減 3.1% 至 1 萬 8280 輛。

在豐田 (7203-JP) 的「Corolla」，還有馬自達 (7261-JP) 的「Mazda 3」等新款車型的帶動下，衝高了新車銷量。主要車廠的表現方面，豐田年增 23.7%，馬自達年增 25.5%，本田 (7267-JP) 年增 5.5%。而日產 (7201-JP) 則是年減 5.6%，出現了連續第 10 個月的衰退。

鈴木 Jimny (圖片：翻攝自鈴木官網)

另外，日本的「全國輕自動車協會連合會」也在同 (1) 日發表了 9 月份的新車銷售數字 (初值)。結果也較去年同期大幅增加 13.2% 至 20 萬 503 輛，連續 2 個月出現增長。

該協會表示，因消費者「意識到 10 月消費稅增稅的關係，有一定程度的需求湧入」。向來在日本 K-Car 市場具有強項的大發工業，在 9 月的新車銷售爆量年增 33.2%，而鈴木 (7269-JP) 也微幅增加了 1.9%。

從整體來看，9 月日本國內一般新車與 K-Car 的合計銷量年增 12.9% 至 54 萬 8209 輛，連續 3 個月出現銷量增長的情形。