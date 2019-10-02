海外旅遊人數攀高 銀行大搶高端客戶就醫保障商機

海外旅遊人數今 (2019) 年可望創新高，出國民眾比例攀高，相對海外急難救助事件需求也會增加，看準此商機，銀行業者紛紛主推高端客戶待遇，無限卡、世界卡享海外全程意外、就醫保障。

據交通部觀光局統計，今 (2019) 年 1-7 月海外旅遊人數已突破千萬人，較去年同期增加 1.76%，第三季暑假期間依舊是每年出國人潮最高峰，隨著第四季、跨年等冬季旅遊將至，今年整體出國人次仍有望再創紀錄。

銀行業者指出，出國旅遊人數節節攀升，相對海外急難救助事件需求也會增加，觀察近 3 年資料，除了遺失護照占求助大宗外，交通、意外或疾病事故亦佔相當比例，約達 4 分之 1。

銀行業者表示，國外當地就醫費用高昂，如遇到緊急事件需要開刀、住院，返國申請全民健保未必能全額核退。一般信用卡多提供公共交通運輸（如火車、飛機、公車等）期間的旅行平安險，無限卡或世界卡等卡別則提供海外旅平險的全程保障。針對高端財管客戶發行的無限卡、世界卡級別，所提供的海外旅平險全程保障，包括一般意外事故理賠也提供海外醫療看診的給付，也是目前許多銀行業大舉瞄準的商機。

以永豐銀行財富無限卡為例，在海外全程旅遊期間均享有意外就醫最高 30 萬、事故理賠最高 1000 萬等保障，降低客戶負擔旅遊更有保障。

而中信銀行針對大中華攜手飛商務御璽卡、ANA 晶緻卡，推出意外傷害事故就醫給付最高 10 萬、意外傷害事故致失能或死亡者最高 100 萬的保障。

上海銀行主打世界卡、商務鈦金卡，意外傷害事故致殘廢或死亡者，最高理賠 1000 萬元。國泰世華銀行則瞄準世界卡、無限卡，海外全程意外傷害險（限死殘，非疾病引發的突發事故），最高也是理賠 1000 萬元。