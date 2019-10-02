2020年極致全螢幕成定局 矽創、神盾營運看增

TrendForce 今 (2) 日出具報告指出，2020 年智慧型手機的外觀設計重點仍圍繞在極致全螢幕，進而拉升屏下指紋辨識搭載比例提高，同時螢幕 2 側彎曲角度也加大，法人看好，屏下指紋辨識廠神盾 (6462-TW)、感測晶片廠矽創 (8016-TW) ，將隨著全螢幕滲透率提升，迎來出貨成長期。

神盾原本就是三星中低階機種指紋辨識供應商，近期更打入三星首款 5G 手機 A90 供應鏈，且三星不斷增加旗下機種 OLED 面板的採用率，有助獨家供應商神盾擴張版圖，神盾近期也打進 Vivo 供應鏈，在中國廠商逐漸改採全螢幕甚至瀑布屏，OLED 面板發展看俏，法人看好，雙引擎驅動下，神盾明年出貨可望勝過今年。

矽創旗下的昇佳 (6732-TW) ，近年隨著客戶往極致全螢幕手機發展，在窄螢幕趨勢帶動下，P-Sensor 出貨量暢旺，近期更以 P-Sensor 加上 RGB 光學感測器，搭上 OLED 面板潮流，且手握一線手機大廠訂單，在市占優勢領先下，帶動營收成長。

根據 TrendForce 統計，極致全螢幕手機已是明年定局，今年起已開始陸續發酵，預計明年在 5G 帶動下，將迎來新一波手機更換潮，神盾、矽創明年營收可期。